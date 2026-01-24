"ഞങ്ങൾ എന്തും നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്" ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ
തന്നെ വധിച്ചാൽ ഇറാനെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി ഡോ. അബ്ദുൾ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി.
By ANI
Published : January 24, 2026 at 9:11 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി ഡോ. അബ്ദുൾ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി. തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് എതിരായ പരമാർശങ്ങൾ പുതിയതല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്നെ വധിച്ചാൽ ഇറാനെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിക്കെതിരെ ആക്രണണം നടത്തിയാൽ ആ കൈ തങ്ങൾ വെട്ടുക മാത്രമല്ല അവരുടെ രാജ്യത്തിന് തീയിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഇറാൻ സായുധ സേന വക്താവ് ജനറൽ അബോൾഫാസൽ ഷെകാർച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.
ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് 'ഹറാം' (ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധം) ആണെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു. വൈദ്യചികിത്സ, ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം, മാനുഷിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മാത്രമാണ് ഇറാൻ ആണവോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ആണവശേഷി കൈവരിച്ചിട്ടും ഇറാന് നേരെ മാത്രം ഉപരോധങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചെലുത്തുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ചില അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്ക് ലോകത്ത് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അവയിൽ ചിലത് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടക്കുകയും ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സാഹചര്യം നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമാധാനവും സുരക്ഷയുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയെ ആകെ ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഈ പ്രശ്നം ബാധിക്കും. എല്ലാം ശാന്തമാകുമെന്നും സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു.
ഇറാനിലെ അധികാരികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത് ആശയം വിനിമയം തടസപ്പെടുത്തി എന്നും ഇറാനിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരു തടസമായെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പൂര്ണമായും സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്ന് അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു.
"ഇറാൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ധാരാളം ആയതിനാൽ ഇറാൻ്റെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 250 ലധികം ചാനലുകൾ ഇറാനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇറാനിയൻ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കാനും അവരെ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഇറാനിയൻ പൗരന്മാരുമുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു. നിരപരാധികളെ കൊല്ലാനും ആശുപത്രികൾ, പള്ളികൾ, ലൈബ്രറികൾ എന്നിവ ആക്രമിക്കാനും അവർ വിദേശത്ത് നിന്നോ ഇറാനിൽ നിന്നോ സോഷ്യ മീഡിയ വഴിയോ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധക്കാർ നിരവധി നിരപരാധികളെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചത്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തങ്ങളുടെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരോ ക്ലിനിക്കിലോ ആശുപത്രിയിലോ പള്ളിയിലോ ഉള്ള നിരപരാധികളായിരുന്നു. സംഘർഷങ്ങളിൽ പല പ്രതിഷേധക്കാരും കൊല്ലപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇറാനിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലേക്ക് അമേരിക്കയുടെ കൂറ്റൻ പടക്കപ്പൽ അടക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇറാനിലെ വഷളായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവകാശ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യവകാശ കൗൺസിൽ ഇന്നലെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടത്തി.
പണപ്പെരുപ്പം, കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എന്നിവ മുൻ നിർത്തിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഇറാനിലെ ഭരണമാറ്റത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.
പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ ഭരണക്കൂടം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വധിച്ചതായി അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഇരു ഭാഗത്തും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായും രാജ്യത്തെ നിരവധി പൊതുസംവിധാനങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാർ തകർത്തതായും ഇറാനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
