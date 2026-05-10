'അമേരിക്കൻ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ മിസൈല് ലോക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു'; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐആർജിസി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കോ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കോ നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയാല് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : May 10, 2026 at 8:10 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പേര്ഷ്യന് ഗള്ഫിലെ യുഎസ് കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ്. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സൈനിക കപ്പലുകൾക്കും നേരെയാണ് കനത്ത ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കോ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കോ നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയാല് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാന് രംഗത്തെത്തിയത്. ഐആർജിസി നേവി കമാൻഡ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. "മുന്നറിയിപ്പ്! ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കുമെതിരായ ഏതൊരു ആക്രമണവും മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നിനും ശത്രുവിൻ്റെ കപ്പലുകൾക്കും നേരെയും കനത്ത ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകും" എക്സിൽ കുറിച്ചു.
തങ്ങളുടെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും സജ്ജമാണെന്നും, വെടിവയ്പ്പ് ഉത്തരവുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഐജിഎസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഐആർജിസി എയ്റോസ്പേസ് ഫോഴ്സ് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും ശത്രു ആക്രമണകാരിയുടെ കപ്പലുകളിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്" പോസ്റ്റ് പറയുന്നു.
ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനിടെ ഇരുസേനയും തമ്മിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായിട്ടും മൂന്ന് അമേരിക്കൻ ഡിസ്ട്രോയറുകൾ ജലപാതയിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹോര്മുസ് കടലിലൂടെ യു എസ് കപ്പലുകള് വിജയകരമായി കടന്നു പോയി. ഇറാനിയൻ നാവിക ബോട്ടുകൾ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. യു എസ് കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞുവെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് യു എസ് ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനിയൻ പതാകയുള്ള രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ യു എസ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. 57 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ തിരിച്ചുവിട്ടതായും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ചരക്കില്ലാത്ത ടാങ്കറുകളായ എം/ടി സീ സ്റ്റാർ III, എം/ടി സെവ്ഡ എന്നീ കപ്പലുകളെ യുഎസ് സേന പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായി സെൻ്റ്കോം പറയുന്നു. മെയ് ആറിന് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖത്തേക്ക് കപ്പൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇറാനിയൻ പതാകയുള്ള മറ്റൊരു ടാങ്കറായ എം/ടി ഹസ്നയെ യുഎസ് സേന ആക്രമിച്ചിരുന്നു.
