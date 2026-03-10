അയൽരാജ്യങ്ങളെയല്ല, ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ- ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി
ഇറാന് യുഎസ് പ്രദേശം നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Published : March 10, 2026 at 4:28 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അയൽരാജ്യങ്ങളെയല്ല, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെയാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി. രാജ്യത്തിൻ്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ അയച്ചുവെന്ന യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. യുഎഇയിൽ മാത്രമല്ല, നിരവധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുബായിലും ഖത്തറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിലും വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഒമാനിലും ആക്രമണമുണ്ടായി.
ഇറാനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് അൽ ജസീറയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അബ്ബാസ് അരഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇറാന് യുഎസ് പ്രദേശം നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മാത്രമല്ല, യുഎസും ഇസ്രയേലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും അതിനാൽ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ഇസ്രയേലിനോടും അമേരിക്കയോടും യുദ്ധം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇറാൻ ചെറുത്തുനിൽക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നേട്ടവും ലഭിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കയേയും ഇസ്രയേലിനേയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. 'അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുള്ളത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ട്' അരഗ്ചി പറഞ്ഞു. 'വാസ്തവത്തിൽ, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ഞങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഈ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം, ഇറാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നാശനഷ്ടത്തിനും അവർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും, കാരണം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുമാണ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കക്കാർ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി. എന്നാൽ അവർ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു' അരഗ്ചി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലും യുഎസും ഉണ്ടാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇതിനകം തന്നെ ലംഘിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ നിയമവിരുദ്ധവും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നേതാവിനെ വിദേശശക്തികൾ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അഭൂതപൂർവമാണെന്നും സംഘർഷം കൂടുതൽ അപകടകരവും സങ്കീർണ്ണവുമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ALSO READ: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് ക്ഷാമം, രാജ്യത്ത് ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടും?