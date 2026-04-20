സുഡാനിലേക്ക് അനധികൃതമായി ആയുധക്കടത്ത്; അമേരിക്കയിൽ ഇറാൻ സ്വദേശി പിടിയിൽ

സുഡാൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് ഇറാനിൽനിന്നും ഡ്രോണുകൾ, ബോംബുകൾ, ഫ്യൂസുകൾ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഷമീമിനെതിരായ പ്രധാന കുറ്റം

This undated driver's license photo provided by F.A. United States Attorney Bill Essayli shows Shamim Mafi. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 8:41 AM IST

വാഷിങ്‌ടൺ: സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് ഇറാനിൽനിന്നും ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിന് അമേരിക്കയിൽ നാൽപത്തിനാലുകാരി അറസ്റ്റിൽ. ഇറാൻ സ്വദേശിയും അമേരിക്കൻ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയുമായ ഷമീം മാഫിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് പിടിയിലായത്.

സുഡാൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് ഇറാനിൽനിന്നും ഡ്രോണുകൾ, ബോംബുകൾ, ഫ്യൂസുകൾ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഷമീമിനെതിരായ പ്രധാന കുറ്റം. ഫസ്റ്റ് യുഎസ് അറ്റോർണി ബിൽ എസ്സെയ്‌ലിയാണ് ഞായറാഴ്ച സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുവച്ച് എഫ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ പൗരത്വമുള്ള ഷമീം 2016 മുതലാണ് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേസ് വാദിക്കാൻ ഇവർക്കായി അഭിഭാഷകർ ഹാജരാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

ഒമാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇടപാടുകൾ
മാർച്ച് 12നാണ് ഷമീമിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയത്. ഷമീമും മറ്റൊരാളും ചേർന്ന് ഒമാനിൽ അറ്റ്ലസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നതായും ഇതിലൂടെയാണ് ആയുധക്കടത്ത് നടത്തിയതെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. 2025ൽ മാത്രം ഈ കമ്പനിക്ക് ഏഴ് ദശലക്ഷം ഡോളറിലേറെ പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുഡാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് 55,000 ബോംബ് ഫ്യൂസുകൾ വിൽക്കാൻ ഷമീമും കൂട്ടാളിയും ഇടനിലക്കാരായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കോടതി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സുഡാന് വേണ്ടി ബോംബ് ഫ്യൂസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന് ഇവർ താത്പര്യപത്രം നൽകിയതായും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ യുഎസ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഇവരെ ഹാജരാക്കും. കുറ്റക്കാരിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സുഡാനിൽ രൂക്ഷമായ ആഭ്യന്തര കലാപം
വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സുഡാനിൽ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന ആഭ്യന്തര കലാപം വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വീടുകൾ വിട്ട് പലായനം ചെയ്തത്. സൈന്യവും അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സും തമ്മിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നത്.

ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്കാണ് ഇതിനോടകം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കലാപം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടിട്ടും കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കൻ ഉപരോധമുള്ള ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ആയുധക്കടത്ത് വലിയ സുരക്ഷാഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള കരിഞ്ചന്ത വ്യാപാരമാണ് ഇടനിലക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഷമീമിനൊപ്പം കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ പണം സുഡാനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്കും വിമത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഇറാൻ്റെ സൈനിക വിഭാഗം സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന ഷമീം മാഫിയുടെ അറസ്റ്റോടെ ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ആയുധക്കടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരം രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക.

