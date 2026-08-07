'യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല'; പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്
സംഘർഷ കാലത്ത് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ച സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കും പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും മന്ത്രിസഭാ ഏകോപനത്തിനും പെഷേഷ്കിയാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : August 7, 2026 at 8:24 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണവും സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച പ്രതിസന്ധി മാനേജ്മെൻ്റുമാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുദ്ധത്തിൻ്റെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ആക്രമണം നടക്കുമ്പോഴോ ടെലിവിഷനിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി അവർ അറിയുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടെയും ഗവർണർമാരുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മികച്ച ഏകോപനമാണ് ഇതിന് കാരണം. രാജ്യത്തെ പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. നിരവധി വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിലും ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതി തടസം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ
അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി മികച്ച ബന്ധമാണ് ഇറാനുള്ളത്. അവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് നൽകുന്നത്. യുദ്ധസമയത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ അതിർത്തികളിൽ അശാന്തിയും സംഘർഷവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ കാരണം അത് നടന്നില്ലെന്നും പെസെഷ്കിയാൻ പറഞ്ഞു.
തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ടെഹ്റാൻ മെട്രോ ശൃംഖല ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ അജണ്ടയിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്ലാംഷഹർ, ഖുദ്സ് സിറ്റി, റോബട്ട് കരീം, ഷഹരിയാർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ മെട്രോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇത് യാത്രാസമയം കുറയ്ക്കാനും വായു മലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൈനിക സജ്ജീകരണം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഗസയിലെയും ലെബനനിലെയും യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ മേഖലയെയാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏത് ബാഹ്യ ഭീഷണിയെയും നേരിടാൻ രാജ്യത്തെ സായുധ സേന പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് ഇറാൻ ആക്ടിങ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മജീദ് ഇബ്ൻ-ഇ-റെസ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പ്. ആയുധ നിർമാണത്തിലും സൈനിക വിന്യാസത്തിലും രാജ്യം സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടൻ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ടെഹ്റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായത്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാദം ഇറാൻ തള്ളി. നിലവിൽ വാഷിങ്ടണുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മാഈൽ ബഖായി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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