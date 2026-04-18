ETV Bharat / international

യുദ്ധഭീതിയിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു; ഇറാനിൽ ദുരിതത്തിലായി രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും

ആറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കൊവിഡ് അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ പോലെ, ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള ജോലിക്കാരായ മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത് മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്.

IRAN LIFE IRAN ISRAEL US WAR WEST ASIA CONFLICT IRAN
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 18, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്വന്തം ജോലിയും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി രക്ഷിതാക്കൾ. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഭയപ്പാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് തുറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം ഇതുവരെ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല.

ആറുവർഷം മുമ്പ് കൊവിഡ് വ്യാപിച്ച സമയത്ത് സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളത്. ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള, ജോലി ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെഹ്‌റാനിലെ ഫിനാൻസ് മാനേജറായ മഹ്നാസ് അതാഇ തൻ്റെ ഏഴുവയസുകാരനായ മകനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ദിവസവും ഓഫിസിൽ എത്തുന്നത്. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം മകൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്. മകൻ്റെ പഠനവും തൻ്റെ ജോലിയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുട്ടി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

യുദ്ധം തകർത്ത ജീവിതം
രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 3000 പേരാണ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 165ലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഭിന്നത തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ അടുത്തയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ നീട്ടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം ഇറാന്റെ തകർന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കും. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ നിരവധി രക്ഷിതാക്കളാണ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്കും പലായനം ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഇവരുടെ ദിനചര്യകൾ പൂർണമായും താളംതെറ്റുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു.

പലായനവും ദുരിതവും
യുദ്ധം തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾക്കകം 10ഉം 18ഉം വയസുള്ള രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കൊപ്പം പലായനം ചെയ്ത വീട്ടമ്മയായ റോയ അമീരി അടുത്തിടെയാണ് തെഹ്‌റാനിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ബന്ധുവീടുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ഇവർക്ക് 15 പേർക്കൊപ്പമാണ് ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നത്. ഇടുങ്ങിയ മുറികളിലെ താമസം കുട്ടികളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള 10 വയസുകാരനായ മകന് കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നൗറൂസ് അവധിക്ക് മുമ്പ് മാർച്ചിൽ ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടന്നിരുന്നത്. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് വീണ്ടും ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇനിയും യുദ്ധം തുടരുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വലിയ ഭയമുണ്ടാക്കിയതിനാലാണ് ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് റെസ ജാഫരി പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പുതിയ സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്വകാര്യതയില്ലായ്മയും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ആർക്കിടെക്റ്റായ പദീദെ തെയ്മൂരിയനും ജ്വല്ലറി ഉടമയായ ഭർത്താവ് അമീർ റമസാനിയും ആറുവയസുകാരിയായ മകളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കായി തങ്ങളുടെ ജോലി സമയം തന്നെ മാറ്റിക്രമീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി.

അവധിക്ക് ശേഷം തുറന്ന ഓഫിസിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ പദീദെക്ക് ഓഫിസിൽ പോകേണ്ടിവന്നു. ഇത് പാലിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയെടുക്കാൻ കമ്പനി നിർദേശിച്ചു. മകൾക്കൊപ്പം പകൽ സമയം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിനായി ഭർത്താവ് തൻ്റെ ജോലി സമയം രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിന് പുറമെ പദീദെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് അവധിയെടുത്താണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. സാമ്പത്തികമായും വൈകാരികമായും വലിയ സമ്മർദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

IRAN ONLINE CLASSES
IMPACT OF US ISRAEL WAR
MIDDLE EAST CONFLICT
IRAN ISRAEL US WAR
IRANIAN PARENTS STRUGGLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.