ഹോർമുസ് തങ്ങളുടേത്, കടലിടുക്കിന്മേലുള്ള അധികാരം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല: നിലപാടിലുറച്ച് ഇറാൻ

അമേരിക്കയെ വിമർശിച്ച് ഇറാൻ എംപി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽക്കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന് പരിഹാസം.

Strait of Hormuz (ANI)
By ANI

Published : April 20, 2026 at 11:49 AM IST

ടെഹ്‌റാൻ (ഇറാൻ) : ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്മേലുള്ള അധികാരം ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാത ഇറാൻ പരമാധികാരത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ, വിദേശനയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായ ഇബ്രാഹിം അസീസി പറഞ്ഞു. സുപ്രധാന ഇടനാഴി ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ സമഗ്ര നിയന്ത്രണത്തിൽ തുടരുമെന്ന് അസീസി വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും പരിഗണിക്കുമോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നായിരുന്നു അസീസിയുടെ മറുപടി. ഹോർമുസിന് മേലുള്ള ഇറാന്‍റെ ഈ അധികാരം ഒരിക്കലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കപ്പലുകള്‍ക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്ന് പോകാനുള്ള അനുമതി നല്‍കാൻ ഇറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നും അസീസി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുള്ള നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇറാനിയൻ പാർലമെന്‍റിൽ ഒരു പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഭരണഘടനയുടെ 110-ാം ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണം പരിസ്ഥിതി, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നിവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുവെന്നും നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ സായുധ സേനയെ നിയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അസീസി വിശദീകരിച്ചു. യുഎസും ഇസ്രയേലും ഇറാനും ഉൾപ്പെട്ട സമീപകാല സംഘർഷത്തില്‍ പ്രതിരോധത്തിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിനിടെ പ്രതിരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല തന്ത്രപരമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഉപകരണമായി സമുദ്ര ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തെ ടെഹ്‌റാൻ കാണുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമനനിർമ്മാണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാകുമെന്ന് ഇറാൻ ചർച്ച ചെയ്‌തേക്കുമെന്നും കടലിടുക്കിന്‍റെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം എന്ന വിഷയമാണ് പ്രധാനം എന്നും ടെഹ്‌റാൻ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ മുഹമ്മദ് എസ്‌ലാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചില പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ "നമ്മുടെ പ്രദേശം അമേരിക്കക്കാർക്ക് വിറ്റു" എന്ന് അസീസി ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള യുഎസ് സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയെ "ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടൽക്കൊള്ളക്കാരൻ" എന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഒമാൻ കടലിൽ ഇറാനിയൻ വ്യാപാര കപ്പലായ ടോസ്‌കയ്‌ക്കെതിരെ യുഎസ് സൈനിക നടപടി നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് അസീസിയുടെ പ്രതികരണം. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാമധ്യേ അമേരിക്കൻ സൈന്യം കപ്പലിൽ കയറി അതിന്‍റെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രത്യാക്രമണമായി, ഇറാൻ നിരവധി യുഎസ് സൈനിക കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യുഎസുമായും സഖ്യകക്ഷികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പലുകൾക്ക് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാൻ അടുത്തിടെ കടലിടുക്ക് വാണിജ്യ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഹോർമുസില്‍ പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

Also Read: സമാധാന നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി പാകിസ്ഥാനും ഇറാനും; ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും പെസെഷ്കിയാനും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു

