ഹോർമുസില് അമേരിക്കൻ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണം; സമാധാന ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ട്രംപ്
നാല് അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളും ഒരു മിസൈലും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാൻ കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
By ANI
Published : September 17, 2026 at 7:49 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കൻ കരാർ കമ്പനിയുടെ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ ആക്രമണം. നാല് അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകളും ഒരു മിസൈലും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാൻ കപ്പലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം.
അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരും കപ്പലിൽ; പുക ശ്വസിച്ച് ജീവനക്കാർ
ആക്രമണ സമയത്ത് നിരവധി അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകളിലൊന്ന് കപ്പലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പുക ശ്വസിച്ച് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരെ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ സംഘർഷം കത്തുന്നു
2026 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ആരംഭിച്ച യുഎസ്-ഇറാൻ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഗൾഫ് മേഖലയിലും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലുകളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിരന്തരം സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക കയറ്റുമതിയുടെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ ആക്രമണം ആഗോള തലത്തിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇറാൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിവരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ പ്രത്യാക്രമണം.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; നേരിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് ട്രംപ്
അതേസമയം, മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇറാൻ–അമേരിക്ക യുദ്ധം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. അമേരിക്കയുമായി ഒരു സമാധാനക്കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.
ഈയടുത്തായി ഇറാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, താൻ ഇറാൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി. "നാം ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്?
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ മേധാവി മോഹ്സെൻ റെസായ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയെ തങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലെന്നും, ഇറാൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പിടിച്ചെടുക്കാൻ അമേരിക്ക വാക്കുകളിലല്ല, പ്രായോഗികമായ നടപടികളിലാണ് താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടതെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.
നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ട്രംപ് ഭരണകൂടം വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപ് നടത്തിയ ഈ പ്രസ്താവന വലിയ രീതിയിലാണ് ആഗോള വിപണിയും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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