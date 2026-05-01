റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുമായി രഹസ്യബന്ധം; പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി
കാബിനറ്റ് മന്ത്രി എന്നതിലുപരി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡറായ അഹ്മദ് വാഹിദിയുടെ സഹായിയായാണ് അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം
By ANI
Published : May 1, 2026 at 1:57 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ ഭരണതലപ്പത്ത് വൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചിയെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫും ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
പ്രസിഡൻ്റിനെ മറികടന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇരുവർക്കുമുള്ള പ്രധാന പരാതി. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന മാധ്യമമാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
കാബിനറ്റ് മന്ത്രി എന്നതിലുപരി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡറായ അഹ്മദ് വാഹിദിയുടെ സഹായിയായാണ് അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഭരണരംഗത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നില്ല. അഹ്മദ് വാഹിദിയുമായി ചേർന്ന് പൂർണ്ണ ഏകോപനത്തോടെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രധാന നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്.
പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനെ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയാണ് വാഹിദിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ അറാഖ്ചി നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നടപടികൾ പ്രസിഡൻ്റിനെ വലിയ രീതിയിൽ അതൃപ്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതേപടി തുടരുകയാണെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ വൈകാതെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തന്ത്രപ്രധാനമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സൈനിക നേതൃത്വവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുമെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് കരുതുന്നത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണരംഗത്തെ ചേരിപ്പോര് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിഭാഗീയത നിലനിൽക്കുന്നതായി നേരത്തെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 28ന് പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ അഹ്മദ് വാഹിദിയും തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.
യുദ്ധം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയും രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികളെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും അത് മുൻപ് എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു എന്നതുമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് എന്ന് ഇറാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാധ്യമം മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ നിലവിലെ അധികാര വടംവലി പ്രസിഡൻ്റിനെ പൂർണ്ണമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിലും സംഘർഷങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പകരം പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം പോലും പ്രസിഡൻ്റിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
യുദ്ധകാലത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനവും ഭരണപരവുമായ എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കും പുതിയ ആളുകളെ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് തന്നെ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും വാഹിദി വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സൈനിക നേതൃത്വം കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ഈ നടപടികളെ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയിലും കൂടുതൽ പ്രകടമാവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 27ന് വിദേശകാര്യ ചർച്ചകൾ നയിക്കുന്ന നയതന്ത്ര സംഘത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം തീവ്രനിലപാടുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. മറ്റു 261 അംഗങ്ങൾ പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും സയീദ് ജലീലിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്.
ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗീയതയാണ് ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ ആണവോർജ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശാസന ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമസഭയിലും അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായി ആരംഭിച്ചതെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖാലിബാഫിൻ്റെ രാജിക്ക് ശേഷം ചർച്ചകളുടെ നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ 24ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അറാഖ്ചി അവിടെവച്ച് സമർപ്പിച്ച പുതിയ നയതന്ത്ര നിർദേശങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പിന്നീട് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭരണ നേതൃത്വവും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകളും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിവരം.
