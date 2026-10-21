'ഹോര്മുസ് തുറക്കണമെങ്കില് തങ്ങളുടെ നിബന്ധന അംഗീകരിക്കണം'; അമേരിക്കയോട് ഇറാന്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. തുറക്കുക ഇറാന്റെ നിബന്ധനകള് അമേരിക്ക അംഗീകരിച്ചാല് മാത്രം.
By ANI
Published : October 21, 2026 at 11:41 AM IST
ടെഹ്റാൻ: രാജ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിലവിലുള്ള നയതന്ത്രപരമായ ബാധ്യതകൾ അമേരിക്ക നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുമെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. ഇറാഖിലെ അൽ-ഇഖ്ബാരിയ നെറ്റ്വർക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിന് മുൻപായി, നേരത്തെ ഒപ്പുവച്ച ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വാഷിങ്ടൺ പാലിക്കണമെന്ന് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തവും കൃത്യവുമാണ്. ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. കടലിടുക്ക് കപ്പലുകൾക്കായി തുറന്നുനൽകണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കണം. അത്തരമൊരു ധാരണയിലോ കരാറിലോ എത്തുന്നതുവരെ കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കും. ഇതുമൂലം കടലിടുക്കിലൂടെയും നിലവിലുള്ള പാതകളിലൂടെയുമുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടും.
വാഷിങ്ടൺ തങ്ങളുടെ മുൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുവരെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് ടെഹ്റാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. "നേരത്തെ ഒപ്പുവച്ച ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതകളും അമേരിക്ക പാലിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ ഈ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം, മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്താവുന്നതാണ്. നയതന്ത്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, പാകിസ്ഥാൻ, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഇടനിലക്കാർ വഴി വാഷിങ്ടണുമായുള്ള പരോക്ഷ ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അരാഗ്ചി വെളിപ്പെടുത്തി.
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ഇറാൻ നേരത്തെ സമർപ്പിച്ച ഏഴ് ദിവസത്തെ പദ്ധതി (Seven-Day Plan) എന്ന നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. പാകിസ്ഥാനും ഖത്തറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടനില രാജ്യങ്ങൾ വഴി അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സെവൻ ഡേ പ്ലാൻ എന്നൊരു പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയക്രമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടൺ ഇതിനോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും മുൻ ചർച്ചകളിൽ ഇതിനകം പരിഹരിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചർച്ചകളുടെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ, ഏത് കക്ഷി ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയവും പ്രശ്നവും ചർച്ച ചെയ്യാനും അന്തിമ ധാരണയിലെത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് അരാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ, നിർബന്ധിത നടപടികളിലൂടെയോ പ്രാദേശിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെയോ കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമെന്നും അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൈനിക ഭീഷണികളും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും പുതിയ ഉപരോധങ്ങളും നാം കാണുന്നുവെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇറാനുമായി സഹകരിക്കരുതെന്ന് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസ് സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് അവർക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ നടപടികളൊന്നും ഫലം കാണില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പക്ഷം മനസിലാക്കണമെന്ന് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്കോ സൈനിക ഭീഷണികൾക്കോ മുന്നിൽ ഇറാൻ ഒരു കാരണവശാലും കീഴടങ്ങില്ല. നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെയുള്ള പരിഹാരം മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഏക മാർഗം.
ഈ ജലപാതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇറാനിയൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ അരാഗ്ചി, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും പ്രാദേശിക ജലാതിർത്തിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ജലാതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് അന്താരാഷ്ട്ര ജലാതിർത്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭാവിയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാനും ഒമാനും ചേർന്ന് അംഗീകരിച്ച പാതയായിരിക്കും കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക പാത. അല്ലാതെ മറ്റൊരു പാതയല്ല. ഈ കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ പാതകളെക്കുറിച്ച് ഇറാനും ഒമാനും തമ്മിൽ ഇതിനകം ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടെഹ്റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് അരാഗ്ചിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ.
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