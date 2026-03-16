'പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു'; ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി
ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. വലിയ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അവ പരിഹരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 16, 2026 at 10:34 AM IST
ടെഹ്റാൻ: രാജ്യത്തെ ഇന്ധന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രയേൽ സൈനിക ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി. ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അത് ഒരുതരം "ഇക്കോസൈഡ്" ആണെന്നും അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന (ഐഎഎഫ്) നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ പരിസ്ഥിതി ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നു. അത് പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ അപകട സാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം എന്നിവ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലെത്താൻ ദീർഘകാലം എടുക്കും. തലമുറ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇറാനിലെ ഇന്ധന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ലംഘനമാണെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇസ്രയേൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Israel's bombings of fuel depots in Tehran violate international law and constitute ecocide.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026
Residents face long-term damage to their health and well-being. Contamination of soil and groundwater could have generational impacts.
Israel must be punished for its war crimes.
ഇന്നലെ (മാർച്ച് 15) ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേന (ഐഎഎഫ്) മധ്യ ഇറാനിലുടനീളം 200ലധികം ഇടങ്ങള് ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സൈനികർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ഐഎഎഫ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളോ ജനവാസ മേഖലകളോ ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനുമേൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏത് നീക്കത്തെയും രാജ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ, ദൗത്യത്തിനായി ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്ന ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എഫ് -35 ഐ "ആദിർ" സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐഎഎഫ് പങ്കിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ ആക്രമണം അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ലെബനൻ്റെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മാൻഡ് സെൻ്ററുകൾ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവറുകൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'ഇറാന് കനത്ത നാശനഷ്ടം, പുനര്നിര്മാണത്തിന് 10 വര്ഷമെടുക്കും': ട്രംപ്