ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ഇന്ത്യക്കാരനടക്കം നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്

അധികൃതർ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Iranian Drones Hit Near Dubai Airport (AP)
ന്യൂഡൽഹി: ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം രണ്ട് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ ഇടിച്ചുകയറി. അപകടത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് ഘാന സ്വദേശികളും ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയും മറ്റൊരാള്‍ ഇന്ത്യക്കാരനുമാണെന്ന് ദുബായ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണങ്ങല്‍ കടുക്കുന്നതിനിടയിലും വിമാന സർവീസുകൾ തുടരുന്നതായാണ് യുഎഇ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളമാണ് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. ദീർഘദൂര വിമാനക്കമ്പനിയായ എമിറേറ്റ്‌സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൂടയാണ് ഇത്. യുദ്ധത്തിൽ വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

ഇറാൻ്റെ സംയുക്ത സൈനിക സേന പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ബാങ്കുകളെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായ ദുബായ്‌യെയും സൗദി അറേബ്യയെയും ദ്വീപ് രാജ്യമായ ബഹ്‌റൈനെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണ് ഇത്.

നേരത്തെ, ഒമാൻ തീരത്ത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലിൽ മിസൈൽ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എട്ട് ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സേന വെടിവച്ചിട്ടതായും കുവൈറ്റ് പറഞ്ഞു, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തേക്ക് പോകുന്ന അഞ്ച് ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞതായി സൗദി അറേബ്യയും അറിയിച്ചു.

പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുടനീളമുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകളേയും ഇറാൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ അയൽരാജ്യങ്ങളായ അറബ് രാഷ്‌ട്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും.

ആഗോള ഊർജ്ജ ആശങ്കകൾ വർധിച്ചതോടെ ഊർജ്ജ സമ്പന്നമായ മേഖലയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയുടേയും ഇസ്രയേലിൻ്റേയും ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ഇറാൻ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ശുദ്ധീകരണശാലകളും ഇറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യങ്ങളിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ.

ചെക്ക്-ഇൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി തുറന്നു

ദുബായിലുടനീളമുള്ള സിറ്റി ചെക്ക്-ഇൻ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം താൽക്കാലികമായി അടച്ചത് വീണ്ടും തുറന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. സ്ഥിതിഗതികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുമെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് അറിയിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

