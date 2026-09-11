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ജോർദാനിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം; യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ

ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ എ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് (വാർത്തോഗ്) യുദ്ധവിമാനത്തിന് നേരിട്ട് മിസൈൽ ഏൽക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ചിറക് തകരുകയും ചെയ്തു

US AIRCRAFT DAMAGE IRAN JORDAN IRANIAN STRIKES JORDAN IRAN MISSILE ATTACK JORDAN IRAN JORDAN CONFLICT
representative imgae (ANI)
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By ANI

Published : September 11, 2026 at 7:14 AM IST

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അമ്മാൻ: അമേരിക്കൻ സൈനിക കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ അമേരിക്ക തകർത്തതിന് പിന്നാലെ, ജോർദാനിലെ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം. ജോർദാനിലെ മുവഫാഖ് സാൽറ്റി വ്യോമതാവളത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ എ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് (വാർത്തോഗ്) യുദ്ധവിമാനത്തിന് നേരിട്ട് മിസൈൽ ഏൽക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ചിറക് തകരുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ, എട്ടോളം എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ വേഗത്തിൽ നന്നാക്കുകയും വീണ്ടും സർവീസിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് ആളപായമോ പരിക്കോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഇറാൻ്റെ പ്രതികാരം
അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇറാൻ്റെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ താവളം ലക്ഷ്യമാക്കി മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ജോർദാനിലെ അമേരിക്കയുടെ അൽ-അസ്റഖ് താവളത്തിൽ കനത്ത മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇതൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം, ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട 20 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ 18 എണ്ണവും തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തതായി ജോർദാൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ബാക്കി രണ്ട് മിസൈലുകൾ ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശത്താണ് പതിച്ചത്.

അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നിരന്തരം മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സുമായി ബന്ധമുള്ള അഞ്ച് ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് കപ്പലുകളും പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലെ ഖാർഗ് ദ്വീപിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പലുമാണ് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) തകർത്തത്. ആക്രമണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ അമേരിക്ക നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ വിജയകരമായി മറികടന്ന അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മേഖലയിൽ പട്രോളിങ് തുടരുകയാണെന്നും ആളപായമില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്
അമേരിക്കയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. വാഷിങ്ടണിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിലൂടെ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാമെന്നുമാണ് ടെഹ്റാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ടെക്സാസിലെ ഡാളസിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ച് വാഷിങ്ടണിൽ ദുർബലമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇറാൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇറാനെ വല്ലാതെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനാൽ അവരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ വാഷിങ്ടൺ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

US AIRCRAFT DAMAGE IRAN JORDAN
IRANIAN STRIKES JORDAN
IRAN MISSILE ATTACK JORDAN
IRAN JORDAN CONFLICT
IRAN ATTACK US AIRCRAFT

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