"എല്ലാം ചാരമാകും";പാകിസ്ഥാനുമായും തുർക്കിയുമായും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ഇറാന്
പാകിസ്ഥാനുമായും തുർക്കിയുമായും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് നിർണായക മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
By ANI
Published : August 2, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:27 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായിരിക്കെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി ഇറാന് രംഗത്ത്. ഇറാനിയൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പുതിയ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ആക്രമണം പശ്ചിമേഷ്യ ഒന്നാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ഇറാന് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ടെഹ്റാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അഭിമുഖത്തിനിടെ നടന്ന ട്രപിൻ്റെ പരമാര്ശമാണ് ഇറാനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ, തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ, സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേകം ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനും ഇറാൻ നിർണായകമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതായി അരാഖ്ചിയുടെ ടെലിഗ്രാം സംഭാഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ യുഎസിൻ്റെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചും നേതാക്കന്മാര് ചർച്ച ചെയ്തതായും ടെലിഗ്രാം സംഭാഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെയോ ഇസ്രയേലിൻ്റെയോ ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനും ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് ആനുപാതികമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അരഖ്ചി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നിരവധി സുപ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ വിക്ഷേപിച്ച ശത്രുതാപരമായ ഡ്രോണുകൾ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ വന്നത്. വടക്കൻ കുവൈറ്റിലെ ഒരു സർക്കാർ സൗകര്യത്തിനും ബുബിയാൻ ദ്വീപിലെ സിവിലിയൻ സ്വത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, സംഭവത്തില് ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇറാൻ്റെ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഏതൊരു യുഎസ് ആക്രമണത്തിനും തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ നൂർന്യൂസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി അറേബ്യയിലെയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെയും എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഖത്തറിലെയും ഇസ്രയേലിലെയും ഗ്യാസ് ഫീൽഡുകൾക്കും നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും വാര്ത്ത ഏജന്സി പറഞ്ഞു. എല്ലാം ചാരമാകുമെന്നും ഇറാനിയന് മുന്നറിയിപ്പ് ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്ത ആജന്സി അവകാശപ്പെട്ടു.
ജാവേദ് കുഷ്നർ, പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള യുഎസ് ചർച്ചകൾക്ക് ഇറാനുമായി ഒരു കരാർ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ടെഹ്റാൻ പ്രതിബദ്ധതകൾ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉയര്ത്തി.
സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളെ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ജൂലൈയിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 24 ശതമാനം ഉയർന്നു. അതേസമയം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ എണ്ണ ഗതാഗത റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി.
ആഗോള ഊർജ്ജ കയറ്റുമതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പാതയായ ബാബ് എൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള യെമനിലെ ഹൂത്തി വിമതർ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ആശങ്കകൾ ചെങ്കടലിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്ത് രണ്ട് സമുദ്ര അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഒരു ടാങ്കറിൽ അജ്ഞാത പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മുറി തകർന്നു, മറ്റൊന്ന് കപ്പലിന് സമീപം സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Also Read:കുവൈറ്റിന് നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം; ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി കുവൈറ്റ് സൈന്യം, അതീവ ജാഗ്രത