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അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി; അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ, മേഖലയിലെ അവരുടെ എല്ലാ സൈനിക താവളങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായതും ഫലപ്രദവും വേദനാജനകവുമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും സൈനിക വിഭാഗം

MIDDLE EAST TENSIONS STRAIT OF HORMUZ US MILITARY BASES IRAN ARMED FORCES
Iran Warns US And Allies Of Painful Strikes Over Middle East Tensions (ANI)
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By ANI

Published : September 21, 2026 at 6:50 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയോ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാൻ്റെ പ്രധാന സൈനിക വിഭാഗമായ ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കും ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

യൂറോപ്പിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ, ചില പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ടെഹ്‌റാനെതിരെ വീണ്ടും നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വാഷിങ്ടൺ തീരുമാനിച്ചതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരം ലഭിച്ചതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ, മേഖലയിലെ അവരുടെ എല്ലാ സൈനിക താവളങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായതും ഫലപ്രദവും വേദനാജനകവുമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും സൈനിക വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇറാനോടുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം തുടരുകയും അമേരിക്കൻ കടന്നുകയറ്റത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ സായുധ സേനയിൽ നിന്ന് യാതൊരു സംയമനവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉന്നത സൈനിക മേധാവികൾ ജർമനിയിൽ യോഗം ചേർന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ഈ യോഗം.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തർക്കം
യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി ബ്രാഡ് കൂപ്പർ, അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകിയതായി യുഎസ് വാർത്താ മാധ്യമമായ ആക്സിയോസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലുകൾ ഇറാനെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, വാഷിങ്ടൺ ടെഹ്‌റാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ നിയമാനുസൃതമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യാതെ മേഖലയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനോ ഉള്ള മുൻ ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.

മധ്യസ്ഥർ മുഖേന ടെഹ്‌റാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ വാഷിങ്ടണെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മറുപടിയായി അമേരിക്കയും തിരിച്ചടികൾ നൽകുന്നു.

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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഭീഷണികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാതയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെയും നീക്കങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് ഇറാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

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MIDDLE EAST TENSIONS
STRAIT OF HORMUZ
US MILITARY BASES
IRAN ARMED FORCES
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