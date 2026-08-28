ETV Bharat / international

ഉപരോധം തുടർന്നാൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം; അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മകനെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന വ്യാജവാർത്ത നെതന്യാഹു പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ മുഹ്‌സെൻ റെസായി

Iran US Tensions, Donald Trump Sanctions, Benjamin Netanyahu Israel, Middle East Conflict
മേജർ ജനറൽ മുഹ്‌സെൻ റെസായി (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 7:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം തുടർന്നാൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇസ്രയേലുമായി വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായാൽ അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടമായിരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി മേജർ ജനറൽ മുഹ്‌സെൻ റെസായി വ്യക്തമാക്കി.

നെതന്യാഹുവിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അന്ത്യം അടുപ്പിച്ചെന്നും അൽ മനാറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ റെസായി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മകനെ വധിക്കാൻ ഇറാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന വ്യാജവാർത്ത നെതന്യാഹു പ്രചരിപ്പിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വാർത്ത ട്രംപിനെ പരിഭ്രാന്തനാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിച്ചെന്നും റെസായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭയം കാരണം ഒരു ഭക്ഷണശാലയിലെ തൊഴിലാളിയെപ്പോലെയാണ് ട്രംപ് പെരുമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

ലെബനൻ സംഘർഷവും സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും
ലെബനനുമായുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ സംഘർഷത്തിൽ ദാഹിയ, ബെയ്റൂത് എന്നിവ തങ്ങളുടെ ചുവപ്പുവരകളാണെന്ന് റെസായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സാഹചര്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ലെബനനിലെ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഇസ്രയേൽ നിർബന്ധിതരാകും. വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായാൽ പുതിയൊരു യുദ്ധത്തിന് ഇറാൻ സജ്ജമാണ്.

ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് യുദ്ധവും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങളിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ മാറ്റം സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുടെ പരാജയമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉപരോധം തുടർന്നാൽ മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും റെസായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വെടിനിർത്തൽ സമയത്ത് നാവിക ഉപരോധം തകർത്ത് 70 മുതൽ 80 ദശലക്ഷം ബാരൽ വരെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഇറാന് കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

അമേരിക്കൻ നടപടികളും പ്രതികരണങ്ങളും
അതേസമയം, ഇറാനെതിരായ പുതിയ ഉപരോധങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെൻ്റിനെയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അഭിനന്ദിച്ചു. ക്രൂരമായ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ആക്രമണങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും വലിയ വില ഈടാക്കാൻ ഈ ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 24ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പെട്രോളിയം വ്യാപാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏകദേശം 60 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും കപ്പലുകൾക്കുമെതിരെ അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് നടപടി.

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് മുൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. അർഥവത്തായ രീതിയിൽ ഇറാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് വരെ ഈ നില തുടരും. ഇറാൻ്റെ സൈന്യത്തെ തകർക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി നടപ്പിലാക്കിയ അമേരിക്ക, ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും കരോലിൻ ലെവിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇറാനുമായി ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ തനിക്ക് തിടുക്കമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അൽ ജസീറയോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി പ്രത്യേക സമയക്രമമൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്ക വലിയ വിജയമാണ് നേടുന്നത്. ഇറാനിൽ വലിയ പണപ്പെരുപ്പമാണുള്ളത്. അവരുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകരുകയാണ്. സ്വന്തം ജനങ്ങളോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന അവർ നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. സൈനിക ആക്രമണങ്ങളേക്കാൾ സാമ്പത്തിക നടപടികളാണോ ഫലപ്രദമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, രണ്ടും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി.

Also Read:- നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 390 കടന്നു; 178 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 1400 പേരെ കാണാതായി

TAGGED:

IRAN US TENSIONS
DONALD TRUMP SANCTIONS
BENJAMIN NETANYAHU ISRAEL
MIDDLE EAST CONFLICT
IRAN US ISRAEL CONFLICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.