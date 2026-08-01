ആക്രമിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കും; തിരിച്ചടിക്കാൻ സജ്ജമെന്ന് ഇറാൻ
അത്യാധുനിക മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ ഏത് പ്രതിരോധവും ഭേദിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം
By ANI
Published : August 1, 2026 at 9:31 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇസ്രയേലിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളും പൂർണമായി തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ പുതിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വാഷിങ്ടണും ടെൽ അവീവും കോപ്പുകൂട്ടുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.
തിരിച്ചടിക്കാൻ സജ്ജമെന്ന് ഇറാൻ
ഇറാൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരുതരം ഭ്രാന്താണെന്ന് മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസിയോട് വ്യക്തമാക്കി. പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ ഏത് നിമിഷവും തിരിച്ചടിക്കാൻ രാജ്യം പൂർണ സജ്ജമാണ്. ഇസ്രയേലിലെ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള അമേരിക്കൻ ഊർജ ശൃംഖലകളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ പ്രത്യാക്രമണ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ടെഹ്റാൻ ഇതിനകം തന്നെ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ നാൽപത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിലും തുടർന്നുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും ഇത്തരം സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള തങ്ങളുടെ കഴിവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും സായുധ സേന തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്യാധുനിക മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ ഏത് പ്രതിരോധവും ഭേദിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളും ഇറാൻ്റെ റഡാറിലാണെന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാനിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്താൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിർദേശം നൽകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സൈനിക നടപടികളുടെ സാധ്യത വർധിച്ചത്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആണവ കരാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നില്ലെങ്കിൽ കനത്ത സൈനിക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ടെഹ്റാന് അമേരിക്ക കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച കാമ്പ് ഡേവിഡിൽ നടന്ന കാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവെ വരാനിരിക്കുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും, ഇനി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വൈകാതെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് രൂക്ഷമാകുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയെ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വിശാലമായ പ്രാദേശിക സംഘർഷത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ആഗോള ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലയെയും സാരമായി ബാധിക്കും. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷയെച്ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകളും ഇതോടെ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ ഈ സംഘർഷം കാരണമാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ALSO READ: ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണത്തിന് അമേരിക്ക; സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി ട്രംപ്