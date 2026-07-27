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കാസ്പിയൻ കടലിൽ വാണിജ്യക്കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം; കനത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

യുക്രെയ്ൻ്റെ നടപടി ശത്രുതാപരവും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളതുമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും യുറേഷ്യൻ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മൗചെർ മൊറാദി

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ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 6:54 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: കാസ്പിയൻ കടലിൽ തങ്ങളുടെ വാണിജ്യക്കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇറാൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ആരോപിച്ചു. യൂറോപ്പിനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നൽകിയ നിർദേശപ്രകാരമാണ് യുക്രെയ്ൻ ഈ നീക്കം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഹൈ റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവ് കാജ കല്ലാസ്, റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലും അരാഗ്ചി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. കീവിൻ്റെ ഈ നടപടിക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുവരേയും അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിനായി ടെഹ്‌റാനിലെ യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധിയെ ഇറാൻ വിളിച്ചുവരുത്തി. യുക്രെയ്ൻ്റെ നടപടി ശത്രുതാപരവും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളതുമാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും യുറേഷ്യൻ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മൗചെർ മൊറാദി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നും തീരദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യുക്രെയ്നാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും മൊറാദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൗരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയും താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കാസ്പിയൻ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇറാൻ്റെ വാണിജ്യക്കപ്പലിന് നേരെ ദീർഘദൂര ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്ഫോടനത്തിൽ കപ്പൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് തീപിടിച്ചു. അതേസമയം ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ഏറ്റെടുത്തു. റഷ്യയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ദീർഘദൂര ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാസ്പിയൻ കടലിലും ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

റഷ്യയ്ക്ക് സൈനിക സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ഒരു യുദ്ധക്കപ്പലിനും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ്റെ വാദം.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെയും അവിടെയുള്ള യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ റഷ്യ ഇറാന് കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി ആരോപിച്ചു. ജൂലൈ തുടക്കം മുതൽ റഷ്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സജീവ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് യുക്രെയ്ൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ആക്രമണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇറാനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാണിജ്യക്കപ്പലുകളെയാണ് യുക്രെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, റഷ്യയുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്ന കപ്പലുകളെയാണ് തങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതെന്ന നിലപാടിലാണ് യുക്രെയ്ൻ.

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TAGGED:

CASPIAN SEA SHIP ATTACK
IRAN UKRAINE CONFLICT NEWS
ZELENSKYY DRONE STRIKE UPDATES
RUSSIA IRAN MILITARY TIES
IRAN UKRAINE SHIP ATTACK

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