'തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ ആക്രമിച്ചാല് കൈ വെട്ടും, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് തീയിടും'; ട്രംപിന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലുകൾ നടക്കുന്ന ഇറാനിൽ പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ട നേരമായെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
Published : January 21, 2026 at 10:36 AM IST
ദുബായ്: തങ്ങളുടെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കരുതെന്ന് ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറാൻ. രാഷ്ട്രീയ അടിച്ചമർത്തലുകൾ നടക്കുന്ന ഇറാനിൽ പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ട നേരമായെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
"ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് നേരെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ കൈ നീട്ടിയാൽ ആ കൈ ഞങ്ങൾ വെട്ടുക മാത്രമല്ല. അവരുടെ രാജ്യത്തിന് തീയിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപിന് അറിയാം" ഇറാൻ്റെ സായുധ സേന വക്താവ് ജനറൽ അബോൾഫാസൽ ഷെകാർച്ചി പറഞ്ഞു.
ഖാമേനിയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും തുടർച്ചയായി പൊതുജന അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന് പുതിയ നേതൃത്വം ആവശ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ ചൈന കടലിനെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ജലപാതയായ മലാക്ക കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയതായി കപ്പൽ ട്രക്കിങ് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആണവശേഷിയുള്ള യുദ്ധക്കപ്പലായ യുഎസ്എസ് ലിങ്കണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൂടാതെ 90 വിമാനങ്ങളെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 56 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗത. വൈമാനികരടക്കം അയ്യായിരത്തോളം സൈനികരാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. ജനുവരി 25ഓടെ കപ്പൽ അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
ഡിസംബർ 28ന് ഇറാനിൽ ആരംഭിച്ച ഭരണകൂടവിരുദ്ധ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇറാൻ യുഎസ് സംഷർഷം ഉടലെടുത്തത്. പ്രക്ഷോഭകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന.
എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭകരുടെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ഇറാനിയൻ ഭരണക്കൂടം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് കടുത്ത നടപടികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന സൂചന ട്രംപ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഇറാനിയൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്നും ട്രംപിനെ ക്രിമിനലെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു:
പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മരണസംഘ്യ 4,519 ആയെന്ന് അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള മനുഷ്യവകാശ സംഘാടന അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഇതിലും അധികമാകുമെന്ന് സംഘടന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 26,300ലധികം പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1979ലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ഇറാനിലെ സ്ഥിതിയെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരിൽ കീഴടങ്ങാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് കീഴിടങ്ങുന്നവർക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയ പൊലീസ് മേധാവി ജനറൽ അഹമ്മദ് റെസ റഡാൻ പറഞ്ഞു.
വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ സൈനികരായി മാറിയവർക്ക് സ്വയം കീഴടങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടെന്നും കീഴടങ്ങാനായി മൂന്ന് ദിവസം സമയവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
