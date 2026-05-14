ഇസ്രയേലുമായി കൂട്ടുനിന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം നേരിടും; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ താൻ യുഎഇ സന്ദർശിച്ചതായും പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തിയതായും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദം തള്ളി യുഎഇ രംഗത്തെത്തി
By ANI
Published : May 14, 2026 at 9:54 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രഹസ്യമായി യുഎഇ സന്ദർശിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ. ഇറാനെതിരായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക നീക്കമായ ഓപ്പറേഷൻ റോറിങ് ലയൺ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹു യുഎഇയിലെത്തിയതെന്ന ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ അവകാശവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി.
എന്നാൽ, നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സന്ദർശനവും ഇസ്രയേൽ സൈനിക പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന വാദവും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي pic.twitter.com/rl5XSzX2RG— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 13, 2026
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഏറെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഭരണനേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനിലെ മഹത്തായ ജനതയോടുള്ള ശത്രുത തികഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലുമായി രഹസ്യമായി കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന നടപടി യാതൊരു കാരണവശാലും പൊറുക്കാനാവില്ല. മേഖലയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഇസ്രയേലുമായി കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അവകാശവാദങ്ങളും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും
ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിവാദമായ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രഹസ്യമായി യുഎഇ സന്ദർശിച്ചുവെന്നും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു അവകാശവാദം.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ഈ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കിയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ചില ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷ സമയത്ത് ഇസ്രയേൽ തങ്ങളുടെ അയൺ ഡോം മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനവും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനികരെയും യുഎഇയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നതായി മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Netanyahu has now publicly revealed what Iran's security services long ago conveyed to our leadership.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 13, 2026
Enmity with the Great People of Iran is a foolish gamble. Collusion with Israel in doing so: unforgivable.
Those colluding with Israel to sow division will be held to account.
ഇതിന് പുറമെ, ഇസ്രയേൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മൊസാദിൻ്റെ തലവൻ ഡേവിഡ് ബാർണിയയും യുഎഇ സന്ദർശിച്ചതായി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഏകോപനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇദ്ദേഹം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും യുഎഇയിൽ എത്തിയതായി അറബ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇറാനിലെ ഒരു പ്രധാന പെട്രോകെമിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് ഇസ്രയേലും യുഎഇയും സംയുക്തമായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായും ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഗസയിലെയും ലെബനനിലെയും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇത് മേഖലയിലെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് യുഎഇ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നിഷേധക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
Prime Minister's Office Statement:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 13, 2026
In the midst of Operation Roaring Lion, Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates, where he met with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed.
വാർത്തകൾ തള്ളി യുഎഇ
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി യുഎഇ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന വാദവും സൈനിക പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദവും യുഎഇ കൃത്യമായി നിഷേധിച്ചു. ഇസ്രയേലുമായി തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം തികച്ചും പരസ്യമാണെന്നും അത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അബ്രഹാം കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സുതാര്യമല്ലാത്തതോ അനൗദ്യോഗികമോ ആയ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
യുഎഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇത്തരം രഹസ്യ സന്ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അനൗദ്യോഗിക കരാറുകളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഏതൊരു അവകാശവാദവും തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നിഴൽയുദ്ധം കൂടുതൽ അപകടകരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഇറാനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. മേഖലയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
