അമേരിക്കയുടെ 9 ഇന സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ബദൽ; നിബന്ധനകളടങ്ങിയ 14 ഇന പദ്ധതിയുമായി ഇറാൻ

Iran Warns France and US Over Naval Build-up in Strait of Hormuz Amid Peace Talks (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 6:34 AM IST

ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുടമകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി ഫ്രഞ്ച് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ. അമേരിക്കയുടെ നിലവിലെ സമുദ്ര തന്ത്രങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക നീക്കത്തെയും നേരിട്ടുള്ള പ്രകോപനമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഉപ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗരീബാബാദി വ്യക്തമാക്കി.

എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്കോ എതിരെ ഉടനടി നിർണായകമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗരീബാബാദി ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് ആണവോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാൾസ് ഡി ഗല്ലെ എന്ന വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ യാത്ര തിരിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഫ്രഞ്ച് സായുധസേന സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലൂടെയുള്ള സുപ്രധാന കപ്പൽച്ചാലിൽ ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കൻ നീക്കത്തിന് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ
പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ നാവികസേനാ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ വലിയൊരു നയതന്ത്ര നീക്കവും നടക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നിർദേശങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകി.

വാഷിംഗ്ടണിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ മധ്യസ്ഥർ മുഖേനയാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ മറുപടി കൈമാറിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നിലവിലെ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒൻപതിന സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ബദലായി 14 ഇന പദ്ധതിയാണ് ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

നിബന്ധനകളുമായി തെഹ്റാൻ ഭരണകൂടം
ഒരു താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണമായ യുദ്ധവിരാമമാക്കി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള രൂപരേഖയാണ് ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഇറാനെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക, സൈനിക ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുക, രാജ്യത്തെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി നീക്കുക, മേഖലയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ നിബന്ധനകളില്ലാതെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കുക, ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കിരാതമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി തെഹ്റാൻ പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കടലിടുക്കിൽ കനക്കുന്ന സങ്കീർണതകൾ
നയതന്ത്ര തലത്തിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാകുമ്പോഴും പശ്ചിമേഷ്യൻ കടലുകളിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും കനത്ത ആശങ്കകളും അസ്ഥിരതയും സൈനിക സംഘർഷ സാധ്യതകളും തുടരുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന തങ്ങളുടെ സംയമനത്തിൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചുവെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ, യുദ്ധ കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ കൃത്യവും അതിരൂക്ഷവുമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനും ഖത്തർ തീരത്തിനും സമീപം സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളോടെയുള്ള ഈ പ്രതികരണം.

ഇതുകൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഇറാനിയൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അമേരിക്കൻ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ കനത്ത സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ നിർണായക സേനാ വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സും കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പതാക വഹിച്ച രണ്ട് കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യംവച്ച് ആക്രമിച്ച് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്ന അതിസങ്കീർണ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരമൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഒരു വശത്ത് നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളിലൂടെയുള്ള സമാധാന നിർദേശങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് നാവിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സൈനിക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഗൾഫ് മേഖല ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന ഏറെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സൈനിക അസ്ഥിരത ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും വിതരണ ശൃംഖലയെയും ഭാവിയിൽ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

