ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് എതിരായ ഭീഷണി അമേരിക്കയുടെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്

അയൽ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അവരുടെ മണ്ണ്, ആകാശം, ജലം എന്നിവ ഇറാനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് ഐആർജിസി നാവിക സേന വക്താവ് മുഹമ്മദ് അക്ബർസാദെ പറഞ്ഞു.

Iranians walk past a billboard showing Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei with anti-US rhetoric in Tehran (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 10:18 AM IST

പാരിസ്: ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് എതിരായ ഭീഷണികൾ അമേരിക്കയുടെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയാൻ. അമേരിക്കൻ നാവിക സേനയുടെ നതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മധ്യ ഏഷ്യൻ സമുദ്രത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷയെ തകർക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അസ്ഥിരതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ നേടുകയില്ലെന്ന് മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയാൻ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനോട് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അയൽ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അവരുടെ മണ്ണ്, ആകാശം, ജലം എന്നിവ ഇറാനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുമെന്നും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് ഐആർജിസി നാവിക സേന വക്താവ് മുഹമ്മദ് അക്ബർസാദെ പറഞ്ഞതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾക്ക് സൗദിയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയോ പ്രദേശമോ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കിരീടാവകാശി പെഷേഷ്‌കിയന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.

ഇറാനിലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ സൈനിക നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മനുഷ്യവാകാശ സംഘടനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പ്രക്ഷോംഭം അടിച്ചമർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പേരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക മുൻപ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രതികരണവുമായി പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഡോ അബ്‌ദുൾ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. തൻ്റെ രാജ്യത്തിന് എതിരായ പരമാർശങ്ങൾ പുതിയതല്ലെന്നും തങ്ങൾ എന്തിനും തയാറാണെന്നും ആയിരുന്നു അബ്‌ദുൾ മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹിയുടെ നിലപാട്. തന്നെ വധിച്ചാൽ ഇറാനെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ആ കൈ തങ്ങൾ വെട്ടുക മാത്രമല്ല അവരുടെ രാജ്യത്തിന് തീയിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഇറാൻ സായുധ സേന വക്താവ് ജനറൽ അബോൾഫാസൽ ഷെകാർച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി.

പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇറാൻ നടത്തിയ നടപടികളിൽ കുറഞ്ഞത് 6,126 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇതോടൊപ്പം റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ 5,777 പേർ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 41,800-ലധികം പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

