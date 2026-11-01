ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും യുദ്ധകാഹളമോ? നെതന്യാഹുവുമായി ട്രംപിൻ്റെ അടിയന്തര ഫോൺ സംഭാഷണം; ഏത് നിമിഷവും സൈനിക നീക്കത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് സൂചന!
ഇറാനെതിരെയുള്ള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സൈനിക നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചത്...
By ANI
Published : November 1, 2026 at 8:33 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നതിനിടെ യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി അടിയന്തര ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിച്ചതായി പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ 'ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണൽ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക ഇടപെടലുകൾക്കുള്ള തന്ത്രപരമായ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം മുതിർന്ന യു.എസ് സൈനിക നേതൃത്വവുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹുവുമായുള്ള നിർണായക ഫോൺ സംഭാഷണം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലും ടെഹ്റാനിലുമായി ഒരേസമയം സമാധാനത്തിൻ്റെയും സംഘർഷത്തിൻ്റെയും സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
ഇറാനെതിരെയുള്ള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച സൈനിക നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചത്. അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. ജോർജിയയിൽ നടന്ന ജി20 വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്തിമമായ സൈനിക തീരുമാനങ്ങളൊന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഇതുവരെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
നേതാക്കളുടെ കൂടിയാലോചനകളും സൈനിക നീക്കങ്ങളും
ചർച്ചകൾ പൂർണമായി നിലച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖത്തർ പോലുള്ള ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും, ഇറാൻ്റെ ആണവാഭിലാഷങ്ങൾക്കും ഭീകരവാദ പിന്തുണയ്ക്കുമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കാണുന്നതിനും വാഷിങ്ടൺ എപ്പോഴും നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങൾക്ക് തുറന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചെങ്കടലിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളും ആഗോള ഭക്ഷ്യ-ഇന്ധന സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ഇതിനിടയിലാണ് യു എസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസിൻ്റെ ഒരു കത്ത് ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷാ സമിതി സെക്രട്ടറി മൊഹ്സെൻ റസായിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ സമീപനത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത് തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്നും മൊഹ്സെൻ റസായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചു. നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ കത്ത് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ഈ നീക്കത്തെ പുതിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദോഹയിലോ ഇസ്താംബൂളിലോ വെച്ച് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇറാൻ്റെ പുതിയ പ്രതികരണവും കർശന മുന്നറിയിപ്പും
അതേസമയം, അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തിനും കർശനമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള മൊജ്തബ ഖമേനിയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ കൃത്യമായ സമയത്തും സ്ഥലത്തും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സായുധ സേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
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