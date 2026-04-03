'സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പ്രതിരോധിക്കും'; അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്, മരണം 2000 കടന്നു

അസർബൈജാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ് നേതാക്കളുമായി ഇറാൻ ചർച്ച നടത്തി. ഖാമേനിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് അനുശോചിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നടപടികൾ ഇറാൻ ന്യായീകരിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നത് പ്രതിസന്ധിയായി.

MASOUD PEZESHKIAN STATEMENT IRAN PRESIDENT MASOUD PEZESHKIAN AZERBAIJANI IRAN TALKS GLOBAL MARITIME TENSIONS
Iran President Masoud Pezeshkian (ANI)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST

ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളെ സർവശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയൻ. അസർബൈജാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇൽഹാം അലിയേവുമായി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള സൈനിക സംഘർഷം ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം.

യുഎസും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയുമായി ഇറാൻ പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ യുദ്ധം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ വ്യവസായ മേഖലകളെയും സുപ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങൾ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭീകരതയും അദ്ദേഹം അലിയേവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അസർബൈജാൻ ഭരണകൂടം നൽകിയ പിന്തുണയ്‌ക്ക് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

സഹകരണം ശക്തമാക്കും

യുദ്ധം ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചതായി അസർബൈജാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മേഖലയിൽ വേഗത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അലിയേവ് പങ്കുവച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇറാനും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരുനേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തി. വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഊർജ മേഖലയിലുൾപ്പെടെ സംയുക്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

ഇടപെടലുമായി ഫിലിപ്പീൻസ്

ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും തലവൻമാർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഫിലിപ്പീൻസും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയും ഫിലിപ്പീൻസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മരിയ തെരേസ ലസാരോയും ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി. യുഎസ്- ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പൗരൻമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലസാരോ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ വിയോഗത്തിലും അവർ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഉടൻ അന്ത്യമുണ്ടാകുമെന്നും മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് മന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ആക്രമണകാരികളുടെ കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് തടയാൻ ഇറാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി വ്യക്തമാക്കി. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ സമുദ്രപാതയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇറാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. കൂടുതൽ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലും യാത്രാക്കപ്പലുകൾക്കും എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്കും സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. തീർത്തും ഉത്തരവാദിത്തപരമായ സമീപനമാണ് രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ഇറാൻ്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലോകവ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കും നിർണായകമാണ്.

മരണം 2000 കടന്നു

യുഎസ്- ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടികൾ രണ്ടാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇറാനിൽ വലിയ ആൾനാശമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ 2000ലധികം പേർ ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നതിനാൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം തുടർന്നാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അന്താരാഷ്‌ട്ര ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

