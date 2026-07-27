എണ്ണ വിലയില് ഇടിവ്; അമേരിക്ക -ഇറാന് പുത്തന് കരാറുകളില് പ്രതീക്ഷ അര്പ്പിച്ച് വിപണിയില് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ എണ്ണവില
അസംസ്കൃത എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് 5.58 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 91.38 ഡോളറിലെത്തി.
Published : July 27, 2026 at 12:17 PM IST
ടോക്യോ: ഏഷ്യന് വിപണികളില് എണ്ണ വിലയില് ഇടിവ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇടപാടുകള് ആരംഭിച്ചപ്പോള് തന്നെ എണ്ണ വില കുറയുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് വിപണിയില് നിന്ന് കിട്ടിയത്. രണ്ട് രാത്രികളില് ഇറാന് മേല് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്താതെ ഇരുന്നത് നിക്ഷേപകരില് ജാഗ്രത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുത്തന് ചര്ച്ചകള്ക്ക് വാതില് തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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രാജ്യാന്തര വില നോര്ത്ത് സീ ബ്രെന്റ് അസംസ്കൃത എണ്ണയ്ക്ക് വീപ്പയ്ക്ക് 5.58 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 91.38 അമേരിക്കന് ഡോളര് എന്ന നിലയിലായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അമേരിക്കന് കമ്പനിയായ വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇന്റര്മീഡിയയില് 5.46 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 84.43 ഡോളറാണ് ഇപ്പോള് വില.
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അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോര്മൂസില് കുടുങ്ങിയ ഒരു എണ്ണക്കപ്പല് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. കടലില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഴിബോംബില് തട്ടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അതിനിടെ ചെങ്കടലിലേക്കും സംഘര്ഷം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ചെങ്കടലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന സൗദി കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര് ഇനിയും ആക്രമണം നടത്തിയാല് കടുത്ത സൈനിക ശിക്ഷാ നടപടികള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഇറാനും ഹൂതികള്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്ക വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കല് വിമാനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുകയും ബ്രിട്ടനിലെ താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ജർമനിയിലുള്ള കൂറ്റൻ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിലേക്ക് ഡസൻ കണക്കിന് അധിക സൈനിക മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെ അടിയന്തരമായി അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
മറുഭാഗത്ത്, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുതന്നെ കിടക്കുകയാണെന്ന് പെന്റഗൺ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ സംഘർഷം കാരണം ഇതുവഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ വൻതോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ വില രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി വീപ്പയ്ക്ക് 100 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇപ്പോള് ഇടിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില് അസംസ്കൃത എണ്ണ വില 65 ഡോളര് വരെ കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നൊരു സൂചനയുണ്ട്. ഹോര്മൂസിലൂടെയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതോടെ എണ്ണ വിപണിയില് കടുത്ത ദൗര്ലഭ്യം ഉടലെടുത്തിരുന്നു.