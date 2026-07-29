അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ല; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
എപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോൾ ചർച്ചാമേശയിൽ ഇരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ അമേരിക്കയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
By ANI
Published : July 29, 2026 at 7:56 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായി യാതൊരുവിധ ചർച്ചകൾക്കും പദ്ധതിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ. ഒമാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കാൻ വാഷിങ്ടണിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗരിബാബാദി വ്യക്തമാക്കി.
എപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും എപ്പോൾ ചർച്ചാമേശയിൽ ഇരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ അമേരിക്കയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത് വാഷിങ്ടൺ ആണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ വളരെ മാന്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതിയ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
There are more than 20 U.S. Navy warships operating across the Middle East supporting military missions, including strict enforcement of America's 🇺🇸 steel wall blockade against Iran. As of July 28 CENTCOM has redirected 18 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to ensure… pic.twitter.com/oPVcdQ1Rmw— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ബദൽ തെക്കൻ കപ്പൽ പാതകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൂർണ അധികാരം ടെഹ്റാനിൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഗരിബാബാദി വ്യക്തമാക്കി. പുറത്തുനിന്നുള്ള നാവികസേനകളോട് വളരെ കർശനമായ നിലപാടാണ് ഇറാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു യൂറോപ്യൻ നാവിക കപ്പലും തങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ലക്ഷ്യമായിരിക്കുമെന്നും, വിദേശ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായാൽ നേരിട്ടുള്ള സൈനിക തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് അഞ്ച് മാസം മുൻപാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായത്. ഇത് തുറക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പങ്കുചേർന്നേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ പ്രതികരണം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നത് ഇറാൻ്റെ ഉറച്ച നയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ പ്രധാന ഇടനാഴിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെ പുതിയ പ്രതിരോധ ശേഷി കണ്ടെത്താൻ ടെഹ്റാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ യുദ്ധത്തിലെ തങ്ങളുടെ വിജയം പൂർണമാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒമാന് സമീപമുള്ള തെക്കൻ ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകൾ തടഞ്ഞ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച അദ്ദേഹം, കടലിടുക്കിന്മേലുള്ള പരമാധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ശത്രുതാപരമായ നടപടിയെക്കുറിച്ചും ഇറാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോകം അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഇടനാഴി ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ ശേഷികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ഗരിബാബാദി പറഞ്ഞു.
സെൻ്റ്കോം നടപടികൾ
മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളികൾ വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക ദൗത്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 20ലധികം യുഎസ് നാവികസേനാ യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജൂലായ് 28ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 18 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും രണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തതായി സെൻ്റ്കോം എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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