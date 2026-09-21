ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ല; അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഇടനിലക്കാർ മുഖേന ഇറാൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അൽ ജസീറയോട് ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി
By ANI
Published : September 21, 2026 at 8:36 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്നും മുൻ ചർച്ചാ രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇടനിലക്കാർ മുഖേന ഇറാൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അൽ ജസീറയോട് ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഉപാധികൾ പാലിക്കപ്പെടുകയും ഇറാൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അമേരിക്ക അവരുടെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ല. മുൻ ചർച്ചാ രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിലെ പ്രധാന തർക്കവിഷയമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ നിർണായക പാതയായ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തെയും എണ്ണ വിതരണത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന ഈ പാത അടച്ചിടുന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ടെഹ്റാനെതിരെ അമേരിക്ക വീണ്ടും സൈനിക നീക്കം നടത്തിയാൽ മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്കും താൽപര്യങ്ങൾക്കും നേരെ കനത്ത ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ്റെ കേന്ദ്ര സൈനിക കമാൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധമുണ്ടായാൽ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ലാതെ തുടർച്ചയായതും ഫലപ്രദവും വേദനാജനകവുമായ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഖാത്തം അൽ അൻബിയ സെൻട്രൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർനയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ടെഹ്റാനെതിരായ അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയും ആക്രമണത്തിലെ പങ്കാളികളായി കണക്കാക്കുമെന്നും സൈനിക കമാൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാനെതിരായ നാവിക ഉപരോധം കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 109 വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു. യുഎസ്എസ് ജോൺ പോൾ ജോൺസ് (ഡിഡിജി 53) എന്ന കപ്പലിലെ നാവികൻ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് സെൻ്റ്കോം എക്സിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജൂലൈ 14 മുതലാണ് ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള നാവിക ഗതാഗതത്തിന്മേലുള്ള ഉപരോധം അമേരിക്കൻ സൈന്യം പുനരാരംഭിച്ചത്.
ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം, ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കിടെ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക, മരവിപ്പിച്ച ഇറാൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകുക, നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപാധികൾ ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ടെഹ്റാൻ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി ഇറാൻ സുരക്ഷാ മേധാവി മൊഹ്സിൻ റെസായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലോകനേതാക്കൾ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കായി ന്യൂയോർക്കിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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