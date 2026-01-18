ETV Bharat / international

''ഇറാനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് നിരാശ''; നയതന്ത്ര ചർച്ചകള്‍ അനിവാര്യമെന്ന് മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ

അമേരിക്കയുടെ സൈനിക നടപടികൾ ശത്രുത വർധിപ്പിക്കുകയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനും ആണവ കരാറുകാരനുമായ സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ.

Seyed Hossein Mousavian (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 7:45 AM IST

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുൻ ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനും ആണവ കരാറുകാരനുമായ സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ. "സൈനിക നടപടി മുഴുവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെയും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തും. വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തണമെന്ന്" ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ.

ഇറാൻ്റെ ആണവ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ. സമീപകാല സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇറാൻ്റെ ആഭ്യന്തര സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമായെങ്കിലും, ഇറാനിയൻ നേതൃത്വത്തിന് ചില അടിസ്ഥാന വെല്ലുവിളികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇറാനിലെ സ്ഥിതി മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണ സാധ്യത അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കൂടാതെ സംഘർഷത്തിലൂടെ ഇറാനെ തകർക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതി നിരാശയിൽ കലാശിച്ചുവെന്നും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ആക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ബന്ധികളെ വധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറാൻ സർക്കാരിൻ്റെ സംയമനം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിന് രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ ഇറാനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ സമീപനം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതാനാകും. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അശാന്തി, അസ്ഥിരത, ആഭ്യന്തരയുദ്ധം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇറാനെ തകർക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിൽ അമേരിക്ക നിലവിൽ നിരാശനാണ്.

ഈ തന്ത്രം വിജയിപ്പിക്കാൻ ചെലവഴിച്ച കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ പാഴായി. കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന കരാറുകാരൻ അവകാശപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഎസുമായുള്ള സംഘാർഷാവസ്ഥ ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ, യുഎസിൻ്റെ സൈനിക നടപടികൾ ശത്രുത വർധിപ്പിക്കുകയും മുഴുവൻ മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കൂടാതെ അടിയന്തരമായി സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുരാജ്യങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎസ് സൈനിക ഇടപെടലിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ച് സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ വിശദീകരിച്ചു. 'ആക്രമണങ്ങൾ ശത്രുത വർധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ, വലിയ തോതിലുള്ള നടപടി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളമുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. അത് മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ പങ്കാളികളെ അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസും ഇറാനും മുഴുവൻ മേഖലയ്ക്കും ഉയർന്ന ചെലവുകളും അപകടസാധ്യതകളും വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ സൈനിക നടപടികള്‍ എന്ന ചിന്ത പട്ടികയിൽ നിന്ന് യുഎസ് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇറാൻ്റെ വിദേശനയത്തിനും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളെ മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതേസമയം ടെഹ്‌റാനുമായുള്ള ബന്ധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമാനമായ സങ്കീർണത നേരിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ഏക മാർഗം നയതന്ത്രമാണ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ സംഭാഷണം അനിവാര്യമാണ്" എന്നും മുൻ ഇറാനിയൻ നയതന്ത്രജ്ഞനും ആണവ കരാറുകാരനുമായ സയ്യിദ് ഹൊസൈൻ മൗസാവിയൻ ആവർത്തിച്ചു.

