വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ പോലും അത് നടപ്പാക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ്
Published : July 1, 2026 at 7:00 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവച്ച 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും പാലിക്കാതെ അടുത്തഘട്ട ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ അവകാശങ്ങളിലും പ്രധാന നയങ്ങളിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലെബനനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ അമേരിക്ക നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച ഐഎസ്എൻഎയ്ക്ക് (ISNA) നൽകിയ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഖാലിബാഫ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിൻ്റെ (NPT) പരിധിയിലുള്ളതാണെന്നും രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയുടെ (IAEA) മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആണവ അവകാശങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല
ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഇറാൻ്റെ അവകാശമാണ്. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആണവ അവകാശങ്ങളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നയങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അമേരിക്കയുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഉറപ്പാണെന്നും ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര ഉറപ്പുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം 2015ലെ ആണവക്കരാർ (JCPOA) ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ പോലും അത് നടപ്പാക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലെബനൻ യുദ്ധവും അമേരിക്കയുടെ ഉറപ്പും
അമേരിക്കയുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലെ ഒന്നാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് ലെബനനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്നും ലെബനൻ്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ വിജയമാണെന്നും ഇത് പൂർണമായും നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇറാനെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇറാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സമാനമായ സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചർച്ചകളിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാൻ അവർ തയാറായില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഇറാൻ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിരീക്ഷണത്തിന് സംയുക്ത സമിതി
ധാരണാപത്രത്തിൽ ലെബനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇറാൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്ത സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ ചർച്ചകൾ തുടരും. ലെബനൻ വിഷയത്തിനാണ് ഇറാൻ മുൻഗണന നൽകിയത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ സാമാന്യം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ലെബനൻ വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് വ്യവസ്ഥകൾ അന്തിമമായി നടപ്പാക്കാതെ ധാരണാപത്രത്തിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കരാർ ഒപ്പുവച്ചതിന് ശേഷം തെക്കൻ ലെബനനിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോഴും ചില ഭാഗങ്ങൾ കൈയടക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഖാലിബാഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം തെക്കൻ ലെബനൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൈയടക്കിയതിനാൽ അവിടെ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ രൂക്ഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറിന് ശേഷം ആക്രമണങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാർക്കോ റൂബിയോക്കെതിരെ വിമർശനം
ലെബനനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഖാലിബാഫ് ആരോപിച്ചു. ഇത് ധാരണാപത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. എബ്രഹാം പദ്ധതി പിന്തുടരാനും സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവുമായി ലെബനൻ്റെ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുമാണ് റൂബിയോ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലെബനൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ ധാരണാപത്രമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാ മുന്നണികളിലെയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി തുറക്കുക, എണ്ണയും മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക, വിഭവങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കാതെ അടുത്തഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് തയാറല്ലെന്നും ഖാലിബാഫ് ആവർത്തിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും തമ്മിലാണ് അടുത്തിടെ ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്.
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