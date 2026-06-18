ലെബനനിലടക്കമുള്ള സൈനിക നടപടികള് അടിയന്തരമായി നിര്ത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് ഇറാന്- അമേരിക്ക ധാരണാപത്രം, ഉടമ്പടിയുടെ പൂര്ണരൂപം ഇങ്ങനെ
ധാരണാപത്രത്തിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാന് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്താനും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 18, 2026 at 12:08 PM IST
പാരിസ്: നിരവധി ജീവനുകളെടുക്കുകയും ഊര്ജ്ജ വില കുതിച്ച് കയറ്റി ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയെ ആകെത്തകര്ത്ത് ലോകജനതയെ മുഴുവന് ആശങ്കയുടെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയിരുന്ന യുദ്ധത്തിന് ഒടുവില് അവസാനമായിരിക്കുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ ധാരണാപത്രത്തില് അമേരിക്കയും ഇറാനും ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്നു.
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ദിവസങ്ങളോളം അതീവ രഹസ്യമായി കാത്ത് വച്ചിരുന്ന ധാരണാപത്രത്തിലെ ഉള്ളടക്കം ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും ഇറാനിയന് പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അമേരിക്കന് അധികൃതര് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മുന്നില് വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനും ധാരണാപത്രത്തിലെ ഉള്ളടക്കം പുറ്ത് വിട്ടു.
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അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില് ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പ് വച്ചെന്നും അത് ഉടന് തന്നെ പ്രാബല്യത്തിലാകുമെന്നും ചര്ച്ചകളില് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച പാകിസ്ഥാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫും അറിയിച്ചു.
ഉടമ്പടിയിലെ സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകള് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം
1. ലെബനന് അടക്കം എല്ലാ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും അടിയന്തരമായും സുസ്ഥിരമായും സൈന്യത്തെ പിന്വലിക്കുമെന്നതാണ് ഇറാനും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും തമ്മില് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ധാരണാപത്രത്തിലെ സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥ. പരസ്പരം സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയോ സൈനിക നടപടികളിലേര്പ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല. ലെബനന്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും ഉറപ്പാക്കും. അന്തിമ കരാറില് ലെബനനടക്കം എല്ലാ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും സ്ഥിരമായി തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്പ്പെടുത്തും.
2. അമേരിക്കയും ഇറാനും പരസ്പര പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും മാനിക്കാനും കരാറില് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടുന്നതില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നില്ക്കും.
3. അറുപത് ദിവസത്തിനകം പരസ്പരധാരണയോടെ അന്തിമ കരാറിന് രൂപം നല്കാനായി ചര്ച്ചകള് തുടരാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
4. ധാരണാപത്രത്തില് ഒപ്പ് വച്ചതിന് പിന്നാലെ നാവിക തടസങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നീക്കാനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നാവിക തടസങ്ങള് പൂര്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കും.കപ്പലുകള് കടത്തി വിടും. അന്തിമ കരാറിന് ശേഷം മുപ്പത് ദിവസത്തികം ഇറാന്റെ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളില് നിന്ന് സൈന്യത്തെ പൂര്ണമായും പിന്വലിക്കും.
5. പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്കില് നിന്ന് ഒമാന് കടലിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ചരക്കുകപ്പലുകളുടെ യാത്രയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിരക്കുകളും ഈടാക്കില്ല. ഇവയുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. അടിയന്തരമായി തന്നെ കപ്പല് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കും. സാങ്കേതിക സൈനിക തടസങ്ങള് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കും.
ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കടല് സേവനങ്ങളുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് ഒമാന് ഭരണാധികാരികളുമായി ഇറാന് ചര്ച്ച നടത്തും. ഒപ്പം മറ്റ് പേര്ഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിന്റെ തീര രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാര അവകാശങ്ങളും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് അവരുമായും ചര്ച്ച ചെയ്യും.
6. ഇറാന്റെ പുനര്നിര്മ്മാണത്തിനും സാമ്പത്തികവികസനത്തിനുമായി 30000 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളര് നല്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അറുപത് ദിവസത്തിനകം നിലവില്വരുന്ന അന്തിമ കരാറില് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖയുണ്ടാകും. സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്ക്ക് ആവശ്യമായ ലൈസന്സുകളും ഇളവുകളും അനുമതികളും അമേരിക്ക നല്കും.
7. ഇറാന് മേലുള്ള എല്ലാ ഉപരോധങ്ങളും അമേരിക്ക നീക്കും. രാജ്യാന്തര ആണവോര്ജ്ജ ഏജന്സിയുടെ ബോര്ഡ് ഓഫ് ഗവര്ണേഴ്സ് പ്രമേയങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷ സമിതി പ്രമേയങ്ങളും അമേരിക്ക ഏകപക്ഷീയമായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപരോധങ്ങളും പിന്വലിക്കും.
8, തങ്ങള് ആണവായുധങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുയോ സംഭരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇറാന് ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച വസ്തുക്കള് നശിപ്പിക്കാമെന്നും ഇറാന് ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് തുടരും. അന്തിമ കരാറില് ഇത് സംബന്ധിച്ച തൃപ്തികരമായ ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ടാകും.
9.ആണവപരിപാടിയില് നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരും. അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങളൊന്നും ചുമത്തില്ല. മേഖലയില് അധിക സൈനിക വിന്യാസവും നടത്തില്ല.
10. കരാറില് ഒപ്പ് വച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ അമേരിക്കന് ധനകാര്യവകുപ്പ് ഇറാന് അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതിയ്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന എല്ലാ ഉപരോധങ്ങളും പിന്വലിച്ചു. ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകള്, ഇന്ഷ്വറന്സ്, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അടക്കമുള്ള വിലക്കുകളാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
11. ധാരണാപത്രം നിലവില് വന്നതോടെ മരവപ്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പണവും ഉപയോഗിക്കാന് ഇറാന് കഴിയും. ഫണ്ടുകള് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പര ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
12. ഈ ധാരണാപത്രത്തിന്റ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ് നിരീക്ഷിക്കാന് ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
13. അന്തിമ കരാറിനുള്ള ചര്ച്ചള് തുടരണണെന്നും ധാരണാപത്രത്തില് പറയുന്നു.
14. അന്തിമ ധാരണ ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൗണ്സിലിന്റെ പ്രമേയത്തിലൂടെയാകും നിലവില്വരിക.
അമേരിക്ക-ഇസ്രയേല്-ഇറാന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ നാള് വഴികള് ഇങ്ങനെ
ഫെബ്രുവരി 28നാണ് അമേരിക്ക ഇസ്രയേല് ഇറാന് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയത്. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണത്തില് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയടക്കം ഉന്നതര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മാര്ച്ച് ഒന്നിന് ഇറാന് തിരിച്ചടിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങളില് ഇറാന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനടക്കം മൂന്ന് പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി.
മാര്ച്ച് രണ്ടിന് കുവൈറ്റ അബദ്ധത്തില് അമേരിക്കയുടെ മൂന്ന് വിമാനങ്ങള് വെടിവച്ചിട്ടു. മാര്ച്ച് നാലിന് ഇറാന്റെ നാവിക സേനയുടെ കപ്പല് ഐറിസ് ദേന ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് വച്ച് അമേരിക്ക തകര്ത്തു. 87 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മാര്ച്ച് ആറിന് ഉപാധികളില്ലാതെ കീഴടങ്ങാന് ട്രംപ് ഇറാനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
മാര്ച്ച് എട്ടിന് സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ടായ മിസൈല് ആക്രമണത്തില് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനടക്കം രണ്ട് പേര് മരിച്ചു.
മാര്ച്ച് ഒന്പതിന് അയത്തൊളളമൊജ്താബ ഖമേനിയെ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായി അവരോധിച്ചു. അയത്തൊള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം.
മാര്ച്ച് പതിനേഴിന് അമേരിക്ക ഇറാന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി അലി ലാരിജാനിയെ വധിച്ചു.
മാര്ച്ച് പതിനെട്ടിന് ഇറാന് ഇന്റിലജന്സ് മന്ത്രി ഇസ്മയില് ഖാത്തിബ് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മാര്ച്ച് 21ന് കടലില് കുടുങ്ങിയ ഇറാന് എണ്ണയ്ക്ക് മേലുള്ള ഉപരോധം താത്ക്കാലികമായി പിന്വലിച്ചതായി അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മാര്ച്ച് 23-ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ച് ട്രംപ്. അല്ലത്ത പക്ഷം ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി.
മാര്ച്ച് 25 അമേരിക്കയുടെ വെടിനിര്ത്തല് പദ്ധതി ഇറാന് തള്ളി. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങള് അവര് മുന്നോട്ട് വച്ചു.
മാര്ച്ച് 26 ഹോര്മൂസ് തുറക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഏപ്രില് ആറക്കി അന്ത്യശാസനം.
മാര്ച്ച് 27 ഇറാന് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണം.
മാര്ച്ച് 30 ഇന്ത്യാക്കാരന് കുവൈറ്റില് ഇറാന് ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മാര്ച്ച് 31 ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും അഞ്ചിന സമാധാന നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചു.
ഏപ്രില്3 നാല് മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് മുച്ചൂടും മുടിക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി, 45ദിന വെടിനിര്ത്തല് തള്ളി ഇറാന്
ഏപ്രില് 7 ധാരണയിലെത്താനുള്ള തന്റെ അന്ത്യശാസനം ഉടന് പാലിച്ചില്ലെങ്കില് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി
ഏപ്രില് 8 അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില് രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിര്ത്തലിന് ധാരണ
ഏപ്രില് 12പാകിസ്ഥാനില് നടന്നചര്ച്ചയില് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മില് ധാരണയിലെത്തിയില്ല. ഹോര്മൂസില് അമേരിക്കന് സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്.
ഏപ്രില്15 ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അന്തിമഘട്ടത്തിലെന്ന് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
ഏപ്രില് 16പാകിസ്ഥാന് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര് ഇറാന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി ടെഹ്റാനില് ചര്ച്ച നടത്തി.
ഏപ്രില് 17 ഹോര്മൂസ് പൂര്ണമായും തുറന്നെന്ന് ഇറാന്. നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നെന്ന് ട്രംപ്.
ഏപ്രില് 18ഹോര്മൂസ് വീണ്ടും അടത്തച് ഇറാന്
ഏപ്രില് 20 ഹോര്മൂസിന് സമീപം ഇറാന് പതാകയുള്ള ചരക്ക് കപ്പല് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തു.
ഏപ്രില് 22 ട്രംപ് ഇറാനുമായി അനിശ്ചിതമായി വെടിനിര്ത്തലിലേക്ക്. ഇറാന് ഹോര്മൂസില് മൂന്ന് കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി. രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചെടുത്തു.
ഏപ്രില് 24അമേരിക്ക ഇറാന് വെടിനിര്ത്തല് ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ഇസ്ലാമാബാദില്
ഏപ്രില് 26 ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാം വട്ടവും പാകിസ്ഥാനില്. അസീം മുനീറുമായി ചര്ച്ച പിന്നീ് റഷ്യയിലേക്ക് പോയി.
ഏപ്രില് 27 അമേരിക്ക ഉപരോധങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കുകയു യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താല് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങള് നീക്കാമെന്ന് ഇറാന്
മെയ് 1 യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് പുത്തന് നിര്ദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇറാന്
മെയ്4 ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കില് കുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കപ്പലുകളെ അനുഗമിക്കുന്ന അമേരിക്കന് കപ്പലുകളെ ആക്രമിച്ചാല് ഇറാനെ ഭൂമുഖത്് നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
മെയ്6 ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകളെ അനുഗമക്കുന്ന പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം അവസാനിപ്പിച്ച് ട്രംപ്.
മെയ്10 പാകിസ്ഥാന് മധ്യസ്ഥര് വഴി പുത്തന് വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കി ഇറാന് തള്ളി ട്രംപ്.
മെയ്13 ഒമാന് തീരത്ത് ഇന്ത്യന് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം
മെയ്18 ചര്ച്ചകള് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇറാന് നേരെയുള്ള സൈനിക നടപടികള് നിര്ത്തി വയ്ക്കുന്നതായി ട്രംപ്
മെയ്20 ഇറാന് നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി
പാകിസ്ഥാന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി മൊഹ്സിന് നഖ്വി ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാം തവണ ടെഹ്റാനില്.
മെയ്23 പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര് ഇന്നത ഇറാനിയന് നേതാക്കളുമായി ടെഹ്റാനില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.സമാധാന ഉടമ്പടിക്കുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് വേഗമേറി.
മെയ്24ഇറാനുമായി ധാരണയായെന്ന് ട്രംപ് ഹോര്മൂസ് തുറക്കുന്നതില് ചര്ച്ച തുടരുന്നു.
മെയ്26 സ്വയംപ്രതിരോധ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇറാനില് നടത്തുന്നതെന്ന് ഇറാന് സേന.
ജൂണ് 3 കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തില് ഇറാന് ഡ്രോണ് പതിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജൂണ് 6ബഹ്റൈനും കുവൈറ്റിനും നേരെ ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് ആക്രമണം.
ജൂണ്8 ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മില് ആക്രമണം. മേഖലയെ ആകെ വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണി
ജൂണ്9 അമേരിക്കന് സൈനിക ഹെലികോപ്ടര് ഇറാന് വെടിവച്ചിട്ടതിന് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്.
ജൂണ്10 അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചു പലാവൂ ടാങ്കറിന് നേരെ നടത്തിയ
ആക്രമണത്തില് 24 ഇന്ത്യന് നാവികര് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജൂണ്11 അമേരിക്ക രണ്ടാം ദിനവും ഇറാന് മേല് ആക്രമണം നടത്തി. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ജോര്ദാനിലേക്കും ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി.