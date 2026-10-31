ഇറാൻ-യുഎസ് കരട് രേഖ: 'യുറേനിയം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റണം, ഹോര്മുസ് തുറക്കണം'; നിര്ദേശവുമായി അമേരിക്ക
കരാറില് ഒപ്പിട്ടാല് അത് പൂര്ണമായും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കും.
By ANI
Published : October 31, 2026 at 9:46 AM IST
ടെഹ്റാന്: ഇറാന്റെ പക്കലുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് കരട് രൂപരേഖയില് യുഎസ്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന കരാര് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് സ്തംഭിച്ച് നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും കപ്പല് ഗതാഗതത്തിനായി തുറക്കണമെന്നും അമേരിക്ക നിര്ദേശിച്ചതായി അല് അറബിയ ഇംഗ്ലീഷ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
കരാര് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അത് നിലനിര്ത്തുന്നതിനും ചൈന ഇടനിലക്കാരാകുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇസ്താംബൂളിന് പകരം ദോഹയിൽ വച്ച് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്താനും ഈ രൂപരേഖ നിർദേശിക്കുന്നു. ആണവ പദ്ധതിയുമായും സമുദ്ര സുരക്ഷയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പകരമായി ഉപരോധങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിലക്കുകളും ലഘൂകരിക്കാൻ അമേരിക്കയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
കരാറില് ഒപ്പിട്ടാല് അത് പൂര്ണമായും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കും. സ്വതന്ത്രമായൊരു സംവിധാനം തന്നെയായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായാലോ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നാലോ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വീണ്ടും സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി മധ്യസ്ഥരും ഗ്യാരന്റര് കക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനവും ഈ കരട് രേഖയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ടെഹ്റാനിൽ എത്തിയതായി ഐആർഎൻഎ (IRNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെയും മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം, വാഷിങ്ടണുമായുള്ള ഏകോപനത്തോടെ ചർച്ചകൾക്കായി എത്തി.
ഇതിനിടയിൽ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് ഇറാനിയൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൊഹ്സെൻ റെസായിക്ക് അയച്ച കത്ത് ഖത്തർ പ്രതിനിധികൾ കൈമാറി. കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ നയതന്ത്ര പാത നിർദേശിക്കുന്ന ഈ കത്തിനെ ടെഹ്റാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വാഷിങ്ടണിന് തിടുക്കമില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങളും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം നിലവിലുള്ള സംഘർഷം സാധാരണ യുദ്ധമല്ലെന്നും സമയം അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരാൻ ടെഹ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈനികർക്കും നിയമപാലകർക്കും ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധികൾ അവർ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സംസാരിക്കണം. അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു" ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "എന്നാൽ നോക്കൂ, അവർക്ക് അവരുടെ സൈനികർക്കോ പൊലീസുകാർക്കോ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ കൈവശം സമയമുണ്ട്. ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ യുദ്ധമല്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ സംഘർഷത്തിനായി വാഷിങ്ടണ് ചെലവഴിക്കുന്ന തുക വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "താരതമ്യേന വളരെ കുറഞ്ഞ തുക മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ.നിരവധി പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ പത്തിരട്ടിയോളം വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ചെലവുകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചെന്ന തന്റെ അവകാശവാദത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ കണക്കുകളൊന്നും നൽകിയില്ല.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെഹ്റാൻ ഒരു കരാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാനിയൻ ആണവ പദ്ധതി, ഉപരോധങ്ങൾ, ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് ഉപരോധം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പ്രശ്ന പരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നിലവില് പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ജി20 മന്ത്രിതല യോഗത്തിനിടെ തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹക്കാൻ ഫിദാൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ, മേഖലയിലെ മറ്റ് സംഭവവികാസങ്ങൾ, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി തുർക്കിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ അനദോലു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗനും ട്രംപും തമ്മിൽ ഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നിരുന്നു.
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സമുദ്രപാതകളിലെ സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെന്നും മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ തേടുന്നതിനായി തുർക്കിയും മറ്റ് പ്രാദേശിക ശക്തികളും അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രംപിന്റെ നിലപാടും സൈനിക സംഘർഷം വർധിക്കുമെന്ന ഭീഷണികളും നയതന്ത്രതലത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതൊരു പുരോഗതിയും എത്രത്തോളം ദുർബലമായിരിക്കാം എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
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