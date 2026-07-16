അമേരിക്കയുമായി ഇനി ചർച്ചയ്ക്കില്ല; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി
ജൂൺ 17ലെ ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ ഇനി ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മാഈൽ ബഗായി
By ANI
Published : July 16, 2026 at 6:35 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയുമായി ഇനി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ. അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലാണ് നിലവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ജൂൺ 17ലെ ധാരണാപത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ ഇനി ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മാഈൽ ബഗായി അറിയിച്ചു.
അമേരിക്ക തുടർച്ചയായി കരാർ ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ചർച്ചാ മേശയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവിയോട് ഇസ്മാഈൽ ബഗായി വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക നടപടികളിലൂടെ ഇറാനെ സമ്മർദത്തിലാക്കി ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാമെന്ന അമേരിക്കൻ വാദങ്ങളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. നിലവിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്നും പ്രതിരോധത്തിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അമേരിക്ക കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും അതിനാൽ സ്വന്തം ബാധ്യതകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇറാൻ നിർബന്ധിതരായെന്നും വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരസ്പരമുള്ള ബാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്. ഒരു കക്ഷി അത് ലംഘിച്ചാൽ മറുഭാഗവും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്നും ഇതാണ് തങ്ങളുടെ നയമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ധാരണാപത്രത്തിലെ ഒന്നാം വകുപ്പ് മുതൽ തന്നെ അമേരിക്ക വാഗ്ദാനലംഘനവും വഞ്ചനയുമാണ് കാണിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കൻ സമ്മർദങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഇറാനിൽ വലിയ ജനപിന്തുണയുണ്ട്. ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനും സായുധസേന ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അമേരിക്കൻ ആക്രമണം. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇറാൻ തള്ളി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിലെ അഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചുമതല ഇറാനാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ മേഖലയിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാനും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ആക്രമണം
ഇതിനിടെ ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കൻ സേന രണ്ടാം ഘട്ട ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) എക്സിൽ കുറിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം കിഴക്കൻ സമയം വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ട ആക്രമണം നടന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ തെക്കൻ ഇറാനിയൻ നഗരങ്ങളായ അഹ്വാസ്, ഛബഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ബുധനാഴ്ച (ജൂലൈ 15, 2026) രാവിലെ 7.30ന് സെൻ്റ്കോം ആദ്യഘട്ട ആക്രമണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ടൺബ് ദ്വീപിലെ ഇറാൻ്റെ തീരദേശ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ക്രൂയിസ് മിസൈൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ 90 മിനിറ്റ് നീണ്ട ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത്. കൃത്യതയാർന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഇവിടെയുള്ള ഇറാൻ്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഇതിനിടെ ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ സെൻ്റ്കോം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അമേരിക്ക ഉപരോധം പുനരാരംഭിച്ചത്. ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 20ൽ അധികം യുഎസ് നാവിക യുദ്ധക്കപ്പലുകളും നൂറുകണക്കിന് സൈനിക വിമാനങ്ങളുമാണ് മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖല വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
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