'ട്രംപിന്റെ കയ്യില് അല്ല, കാർഡുകള് ഇറാന്റെ കയ്യില് തന്നെ': ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ ഗാലിബാഫ്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടിരുന്നാൽ, യുഎസിലെ ഗ്യാസ് വില കുത്തനെ വർധിക്കും. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭയക്കുന്നു.
By ANI
Published : April 27, 2026 at 10:15 AM IST
ടെഹ്റാൻ (ഇറാൻ) : എല്ലാ കാർഡുകളും തന്റെ കൈവശമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ എം.ബി ഗാലിബാഫ്. ഇറാന്റെ സപ്ലൈ യുഎസിന്റെ ഡിമാൻഡിന്റിന് തുല്യമാണെന്ന് ഒരു ഗണിത സമവാക്യത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഗാലിബാഫിന്റെ പ്രതികരണം.
"അവർ കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് വീമ്പിളക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം: സപ്ലൈ കാർഡുകൾ = ഡിമാൻഡ് കാർഡുകൾ. SOH (partly played)+BEM (unplayed)+പൈപ്പ്ലൈനുകൾ(unplayed) = ഇൻവ് റിലീസ് (played)+ഡിമാൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ (partly played)+കൂടുതൽ Price Adj (വരാനിരിക്കുന്നു)."
They brag about the cards.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 26, 2026
Let's see:
Supply Cards= Demand Cards
SOH (partly played)+BEM(unplayed)+Pipelines(unplayed)= Inv Release (played)+Demand Destruction (partly played)+⏳More Price Adj (to come)
Add summer vacation to the right unless they want to cancel it for the US!
ഇവിടെ, SOH എന്നത് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. BEM എന്നത് ബാബ് അൽ-മണ്ടേബിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ കൈവശം 'സപ്ലൈ കാർഡുകൾ' ഉണ്ട്. അതായത്, ആഗോള എണ്ണ വിതരണം തടസപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗാലിബാഫ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി ഭീഷണിയിലാണ്, അതേസമയം ബാബ് അൽ-മണ്ടേബ് കടലിടുക്കും പൈപ്പ്ലൈനുകളും ഉപയോഗശൂന്യമായി തുടരുന്നു.
ഈ തടസങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ യുഎസ് കാർഡുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് ഇൻവെന്ററി റിലീസ് അനുവദിക്കുന്നു. വില ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എണ്ണയുടെ ഡിമാൻഡ് കുറച്ചു. വേനൽക്കാലത്ത് എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടിരുന്നാൽ, യുഎസിലെ ഗ്യാസ് വില കുത്തനെ വർധിക്കും. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇത് സംഭവിക്കും, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് ഇത് സഹായമാകുമെന്ന് ട്രംപ് ഭയക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ൽ, നവംബർ 3 ചൊവ്വാഴ്ച ഇടക്കാല പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.
Good discussion on the Strait of Hormuz with Iran’s Foreign Minister Dr. Araghchi. As litoral states, we recognize our shared responsibility to the international community and the urgent humanitarian need to free the seafarers held for far too long. Much diplomacy is required and… pic.twitter.com/0aTRBvqQd3— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) April 26, 2026
അതേസമയം, ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒമാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബദർ അൽബുസൈദി കപ്പലിന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സംസാരിച്ചു. "ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെക്കുറിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അരഘിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. തീരദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും വളരെക്കാലമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട നാവികരെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തര മാനുഷിക ആവശ്യവും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ദീർഘകാല നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വളരെയധികം നയതന്ത്രവും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്," അദ്ദേഹം എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
Also Read: "ഇറാൻ തകര്ന്നു, യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കും"; വൈറ്റ് ഹൗസ് ഷൂട്ടിങ് പ്രതി മാനസിക രോഗിയെന്ന് ട്രംപ്