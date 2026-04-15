ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലുകൾക്ക് 'ടോൾ'; ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അറിയാം പ്രധാന 'ടോൾ ഫ്രീ' കടൽ പാതകളെക്കുറിച്ച്
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ 2 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 188 കോടി രൂപ) ട്രാൻസിറ്റ് ഫീസ് അഥവാ ടോൾ ചുമത്തി. പനാമ കനാലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനുള്ള ടോൾ കപ്പലിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയും തരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.
Published : April 15, 2026 at 1:49 PM IST
ആഗോള എണ്ണ- ഇന്ധന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടികളുമെല്ലാം ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ചരക്കു കപ്പലുകള് നിര്ബാധം സഞ്ചരിച്ചുപോന്ന ഈ പാതയില് മുമ്പൊന്നും ടോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇതാദ്യമായി ടോൾ ചുമത്താൻ ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് മേലുള്ള ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണം ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി അവരുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്.
ഇതിനു പുറമെ ആഗോള ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തും. എണ്ണവില വർധനവ്, ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് വർധനവ്, സമുദ്ര വ്യാപാര റൂട്ടുകളിൽ തടസം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാര വർധനവ് ഒപ്പം തന്നെ ആഗോള പണപ്പെരുപ്പവും ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഈ മാറ്റം ഇറാനെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ടോളുകൾ ഇറാന് എത്രമാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യും?
യുഎസ് ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ 2 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 188 കോടി രൂപ) ട്രാൻസിറ്റ് ഫീസ് അഥവാ ടോൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രതിദിനം 130-ലധികം കപ്പലുകൾ ഈ വഴി കടന്നുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ, യുദ്ധം ഈ വഴി അടയ്ക്കുന്നതിന് കാരണാകുകയും വ്യാപാരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൽ 120 കപ്പലുകൾ മാത്രമേ ഹോർമുസ് കടൽ മാർഗം കടന്നുപോയിട്ടുള്ളൂ.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ടോൾ ചുമത്തുന്നതിലൂടെ ടെഹ്റാന് പ്രതിവർഷം 60 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇറാനിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹൊസൈൻ റഗ്ഫർ വിലയിരുത്തി. ഇറാൻ്റെ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലവും വളരെ ശക്തമായ ആയുധവും എന്നാണ് ഹോർമുസ് ജലപാതയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
യാത്ര സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് (ഐആർഐബി) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് റിയാലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ടോൾ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കപ്പലുകളും ഒരു ടോൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സമുദ്ര സുരക്ഷ, കപ്പൽ സുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടോൾ ഇന്ത്യക്ക് ബാധകമോ?
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ ഇന്ത്യയെ സമ്മിശ്രമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെ സൗഹൃദ രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇറാൻ, ഇന്ത്യന് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ടോൾ ഈടാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ടോൾ ഇല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാമെന്ന് വാഗ്ധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ മുഹമ്മദ് ഫത്താലി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ എണ്ണ, വാതക ടാങ്കറുകൾക്ക് ടെഹ്റാൻ ടോൾ ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായി തുടരുന്നു. ഇറാൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളും ഭാവിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുഎസ് ഉപരോധം
യുഎസ് ഉപരോധം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ യുഎസ് ഉപരോധത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എണ്ണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വഴി വെച്ചേക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവില ഉയരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാവുകയും ചെയ്യും.
ഇറാനിയൻ പിന്തുണയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ കപ്പലും യുഎസ് നാവിക നടപടിയുടെ അപകടസാധ്യത നേരിടേണ്ടിവരും. സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം കപ്പലുകൾ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, ചരക്ക് നിരക്കുകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയും വർധിച്ചേക്കാം.
ആഗോള ആഘാതം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ടോൾ പിരിവിൻ്റെ ആഗോള ആഘാതം ആഴമേറിയതും പ്രതികൂലവുമായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ പാതയാണിത്. എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 20% ഇതു വഴി നടക്കുന്നു. ഈ ടോൾ എണ്ണവില വർധിപ്പിക്കുകയും ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ആഗോള പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര നിയമപ്രകാരം സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ടോൾ എണ്ണയുടെ മാത്രമല്ല, കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മറ്റ് ചരക്കുകളുടെയും വില വർധിപ്പിക്കും. ഇത് ആഗോള വ്യാപാരത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കും.
ഇറാനിയൻ ടോളുകൾ പണപ്പെരുപ്പം വർധിപ്പിക്കും
ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (IMO) അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇറാൻ്റെ നീക്കം സമുദ്ര നിയമപ്രകാരമുള്ള ഗതാഗത അവകാശത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ്. യുഎസിൻ്റെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും എതിർപ്പ് കാരണം, ഈ നീക്കം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക സംഘർഷങ്ങൾ (ഇറാൻ-യുഎസ് പിരിമുറുക്കം) വർധിപ്പിക്കും. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ധനവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കമാണിത്.
ടോൾ ഈടാക്കുന്ന സമുദ്ര പാതകള്
മനുഷ്യനിർമ്മിത കനാലുകളിലാണ് പ്രധാനമായും സമുദ്ര റൂട്ടുകളിലെ ചുങ്കം ചുമത്തുന്നത്. സൂയസ് കനാൽ, പനാമ കനാൽ, കീൽ കനാൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിന് കപ്പലുകൾ നാവിഗേഷൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 1936 ലെ മോൺട്രിയക്സ് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ബോസ്ഫറസ്, ഡാർഡനെല്ലസ് കടലിടുക്കുകളിൽ തുർക്കി പരിമിതമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ പൂർണ്ണ ട്രാൻസിറ്റ് ടോളുകളായി കണക്കാക്കില്ല.
കീൽ കനാലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിന് ടോൾ ആവശ്യമാണ്. ജർമ്മനിയിലെ കീൽ കനാൽ വടക്കൻ കടലിനെയും ബാൾട്ടിക് കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കനാൽ കടക്കാൻ ശരാശരി 8-9 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ക്രൂയിസിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കീൽ കനാലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനുള്ള ടോളുകൾ കപ്പലിൻ്റെ തരത്തെയും വലുപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 2025 ൽ, ചെറിയ വിനോദ ബോട്ടുകൾക്കുള്ള ഫീസ് മീറ്ററിന് ഏകദേശം 1.50 യൂറോ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കുള്ള ടോൾ ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ്.
പനാമ കനാൽ ടോളുകൾ കപ്പലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
പനാമ കനാൽ അറ്റ്ലാൻ്റിക്, പസഫിക് സമുദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പനാമ കനാലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനുള്ള ടോൾ കപ്പലിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയും തരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ശരാശരി 54,000 ഡോളര് (ഏകദേശം 4.5 ദശലക്ഷം രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു, വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾക്ക് 1 ദശലക്ഷം ഡോളര് (ഏകദേശം 83 ദശലക്ഷം രൂപ) കവിയും. ചെറിയ സ്വകാര്യ കപ്പലുകൾക്ക്, ഫീസ് 2,000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയാണ്. കപ്പലിൻ്റെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി (PC/UMS ടൺ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ടോളുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്.
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരത്യപൂര്വ്വ നിര്മ്മിതിയാണ് പനാമ കനാൽ. 1914-ൽ തുറന്നതിനുശേഷം ലോകമെമ്പാടേക്കുമുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ പനാമ കനാല് മാറ്റി മറിച്ചു. തെക്കേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദീർഘവും അപകടകരവുമായ യാത്രയുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതായി. ഓരോ വർഷവും 14,000-ത്തിലധികം കപ്പലുകൾ ഈ കനാലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 6% ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സൂയസ് കനാലിലെ ടോൾ
ഈജിപ്തിലെ സൂയസ് കനാൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ, ചെങ്കടൽ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ആഗോള വ്യാപാര പാതയാണ് ഇത്. സൂയസ് കനാലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനുള്ള ടോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കപ്പലിൻ്റെ വലുപ്പം, ഭാരം, തരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക്, ഈ ഫീസ് 450,000 ഡോളര് മുതൽ 800,000 ഡോളര് വരെ (ഏകദേശം 37 ദശലക്ഷം മുതൽ 66 ദശലക്ഷം രൂപ വരെ) ആകും.
ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ 12% സൂയസ് കനാൽ വഴിയാണ്. രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയാണിത്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് 10 ദിവസത്തിലധികം ലാഭിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് മൈൽ യാത്ര ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 12% പ്രതിവർഷം വഹിക്കുന്ന കനാൽ ഒരു നിർണായക ചോക്ക്പോയിൻ്റാണ്. പ്രതിവർഷം 20,000-ത്തിലധികം കപ്പലുകൾ കനാലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
മലാക്ക കടലിടുക്ക് ടോൾ രഹിതം
മലാക്ക കടലിടുക്ക് സമുദ്ര പാതയിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചോക്ക്പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടെ ടോളുകൾ ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെയും പസഫിക് സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണിത്. ഓരോ വർഷവും, ആഗോള എണ്ണ കയറ്റുമതിയുടെ ഏകദേശം 25% ഉം കണ്ടെയ്നർ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവും ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഇത് ഏഷ്യൻ വ്യാപാരത്തിനും ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനും നിർണായകമാക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും, ഏകദേശം 94,000 കപ്പലുകൾ മലാക്ക കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ടോൾ-ഫ്രീ
സമുദ്രത്തിന് കുറുകെയുള്ള ഒരു റൂട്ടല്ലെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കപ്പൽ പാതയാണ്. പ്രതിദിനം 400-500 കപ്പലുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
സൂയസ് കനാലിലേക്കുള്ള ബദൽ മാർഗമായി ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ്
തന്ത്രപ്രധാനമായ സൂയസ് കനാൽ റൂട്ടിന് പകരമായി ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൂയസ് കനാലിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടായാൽ ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുനമ്പ് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു സാധാരണ യാത്രയ്ക്ക് ഈ വഴി ഏകദേശം 3,000 മുതൽ 5,000 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കൂടുതല് യാത്ര ആവശ്യമായി വരും. യാത്രാ സമയം 7 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് വഴി വെക്കും.
മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ പാത
പ്രാദേശിക വ്യാപാരത്തിന് സുപ്രധാനമായ പാതയാണ് യൂറോപ്പിനെ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയുമായും മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ പാത. പ്രതിവർഷം 35 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ടൂറിസം, ഊർജ്ജ ഗതാഗതം, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ മെഡിറ്ററേനിയനിലെ ബാഴ്സലോണ-ജനീവ-നേപ്പിൾസ് ശൃംഖല, കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയനിലെ പിരേയസ്-ഇസ്താംബുൾ-ഇസ്മിർ ശൃംഖല തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഇടനാഴികൾ ഈ മൾട്ടി-റൂട്ട് ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വടക്കൻ കടൽ പാത
വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരക്കേറിയ പ്രാദേശിക ശൃംഖലയാണ്. പ്രതിവർഷം 30 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇത് ഊർജ്ജത്തിനും വ്യാവസായിക വസ്തുക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹാംബർഗ്, ആംസ്റ്റർഡാം, ഓസ്ലോ, കോപ്പൻഹേഗൻ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന തുറമുഖ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള വഴികൾ
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയ്ക്കും ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന സമുദ്ര വ്യാപാര പാതയാണ് ചെങ്കടൽ. യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കടൽ പാതയായ സൂയസ് കനാൽ വഴി ഇത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാബ് അൽ-മന്ദാബ് കടലിടുക്ക് വഴി ഏദൻ ഉൾക്കടലിലേക്കും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കും ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 12% ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. എണ്ണയുടെയും വാതകത്തിൻ്റെയും ഗതാഗതത്തിന് ഈ വഴി പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.
ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ പാതകൾ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളും ഏറ്റവും വിപുലമായ ഉൽപാദന വിതരണ ശൃംഖലകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് ദക്ഷിണ ചൈനാ കടൽ പാതകൾ ഒരു ജീവനാഡിയാണ്. ഓരോ വർഷവും 45 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം സാധനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര ഇടനാഴിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ബാൾട്ടിക് കടൽ പാത: സ്കാൻഡിനേവിയൻ, ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളെ റഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രാദേശിക ശൃംഖലയാണ് ബാൾട്ടിക് കടൽ പാത. വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തടി, പേപ്പർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന പാതയാണിത്. കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ ഊർജ്ജ കയറ്റുമതിക്കും ഇത് ഒരു സുപ്രധാന ഇടനാഴി കൂടിയാണ്.
ആർട്ടിക് റൂട്ട്
ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ പുതുതായി ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ റൂട്ട്. ഓരോ വർഷവും 5 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ റൂട്ടുകൾ ഏഷ്യയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം 30-50% കുറയ്ക്കുന്നു.
ട്രാൻസ്-പസഫിക് റൂട്ട് (ഏഷ്യ-വടക്കേ അമേരിക്ക)
ഏഷ്യയിലെ ഉൽപ്പാദന ശക്തികളെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉപഭോക്തൃ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്-പസഫിക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. ശരാശരി 6,000 മുതൽ 8,000 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ ദൂരമുള്ള ഈ കടൽ യാത്രാ സമയം 12 മുതൽ 16 ദിവസമാണ്. ലോകത്തിലെ മൊത്തം ഗതാഗതത്തിൻ്റെ 40% ത്തിലധികം വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഗതാഗതമാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടുതലും. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രതിവർഷം 200 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം സാധനങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻ്റിക് റൂട്ട് (യൂറോപ്പ് – വടക്കേ അമേരിക്ക): ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്ര പാതയാണ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻ്റിക് റൂട്ട്. മൊത്തം സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലെ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ വിശാലമായ വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക പാതയാണിത്. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, വാഹനങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 150 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ചരക്ക് പ്രതിവർഷം ഈ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു.
സമുദ്ര ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാര്
അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗിൻ്റെ സുരക്ഷ, പാരിസ്ഥിതികത എന്നിവയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ (IMO) ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഏജൻസിയാണിത്. ഷിപ്പിംഗിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കപ്പലുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമുദ്ര, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
