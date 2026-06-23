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ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുനൽകില്ല; അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

അമേരിക്കയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലെന്നും, ഭാവിയിലും അവരെ അവിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യുക്തിയെന്നും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ

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ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 7:20 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവുവരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇറാൻ. യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇനി മടങ്ങിപ്പോകില്ലെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇറാൻ തന്നെ ഈ തന്ത്രപ്രധാന പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബാഫ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അമേരിക്കയുമായി നടന്ന ആദ്യഘട്ട സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പ്രസ് ടിവിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 14 ഇന ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചർച്ച. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഭരണച്ചുമതല ഇനി പഴയതുപോലെ ആകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇറാനായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നയതന്ത്ര വിജയം അവകാശപ്പെട്ട് ഇറാൻ

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇറാന് വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടാനായെന്ന് ഖാലിബാഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. ചർച്ചകളുടെ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ടെഹ്‌റാന് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റ് തിരുത്തിച്ചത്. ലബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാനെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ്, ചർച്ചകൾക്കിടെ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരുത്താൻ അമേരിക്ക നിർബന്ധിതരായത് ഇറാൻ്റെ നയതന്ത്ര വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വ്യാപക സംഘർഷങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ലബനനിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലെന്നും, ഭാവിയിലും അവരെ അവിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് യുക്തിയെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇറാൻ പങ്കെടുത്തത് മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചു. ലബനൻ്റെ അഖണ്ഡതയും വെടിനിർത്തൽ കരാറുകളും ചർച്ചയായി. അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലബനനിലെ മുസ്‌ലിംകൾക്കും ശിയാ വിഭാഗക്കാർക്കുമിടയിൽ വലിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ്

രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ കീഴിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് ഖാലിബാഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും നിർദേശങ്ങളുമാണ് അന്തിമമെന്നും സ്പീക്കർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മരവിപ്പിച്ച ഇറാനിയൻ ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകാനും എണ്ണ ഉപരോധത്തിൽ ഇളവ് വരുത്താനും ടെഹ്‌റാൻ-വാഷിങ്ടൺ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യഘട്ട സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായത്. അന്തിമ കരാറിലെത്താൻ 60 ദിവസത്തെ സമയപരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രപാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് കാലങ്ങളായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ ഉപരോധം കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്, മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതും എണ്ണ വിൽപനയിലെ വിലക്കുകൾ നീങ്ങുന്നതും വലിയ ആശ്വാസമാകും. ലബനൻ, സിറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സായുധ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് അമേരിക്കയെ പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കറുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ CONTROL
US IRAN SWITZERLAND TALKS
MIDDLE EAST PEACE AGREEMENT
IRAN OIL SANCTIONS RELIEF
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