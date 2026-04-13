പശ്ചിമേഷ്യയില് ഏറ്റുമുട്ടലിന് കളമൊരുങ്ങി; ഹോര്മുസ് യുഎസ് ഉപരോധിച്ചാല് മേഖലയിലെ ഒരു തുറമുഖവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറാന്
യുഎസ് ഉപരോധത്തിന് പിന്നാലെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാന്. തുറമുഖങ്ങള് സുരക്ഷിതയമായിരിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കല്. ഇത് ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയര്ന്നതിന് വഴിവെച്ചു.
Published : April 13, 2026 at 3:32 PM IST
കെയ്റോ: പശ്ചിമേഷ്യയില് നാവിക ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തിയും ഭീഷണി മുഴക്കിയും യുഎസും ഇറാനും ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുന്നു. ഇറാന് തുറമുഖങ്ങള്ക്കുമേല് യുഎസ് ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാന് രംഗത്ത്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് അടിയന്തരമായി ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്താന് യു എസ് തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ഇറാന് ഭീഷണിയുമായി പ്രതികരിച്ചത്.
ഇതോടെ ക്രൂഡ് ഓയില് വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെയും ഒമാൻ കടലിലെയും സുരക്ഷ ആര്ക്കും വേണ്ടിയല്ലെന്ന് ഇറാന് അറിയിച്ചു. മേഖലയിലെ ഒരു തുറമുഖവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിൻ്റെയും റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകളുടെയും പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആണവ വികസന പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഇറാൻ പിന്മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് നാവിക ഉപരോധത്തിന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടത്. പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഇറാൻ-അമേരിക്ക സമാധാന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനുമേൽ കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കപ്പൽ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടയുന്നതിനൊപ്പം ഇറാനു ടോള് നല്കി അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളും തടയാന് ട്രംപ് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഇറാനിലേക്കോ പുറത്തേക്കോ ഉള്ള കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കന് സേനാ വിഭാഗമായ യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും കമാന്ഡ് വ്യക്തമാക്കി.
21 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഇസ്ളാമാബാദിലെ ചർച്ചകളിൽ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ധാരണ ആയെങ്കിലും ആണവ പദ്ധതിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഇറാൻ-അമേരിക്ക സമാധാന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനുമേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള് ഉണ്ടായത്. പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയും അടങ്ങുന്ന ഇറാൻ സംഘവും അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ യു.എസ് സംഘവും ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്തു.
അതേസമയം ഉപരോധ പ്രഖ്യാപനം വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം കടലിടുക്കിൽ പുനരാരംഭിച്ച പരിമിതമായ കപ്പൽ ഗതാഗതം നിര്ത്തിവച്ചതായി ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആദ്യകാല റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 40-ലധികം വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയതായി മറൈൻ ട്രാക്കർമാർ പറയുന്നു, യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 100 ആയി കപ്പൽ കടന്നുപോയിരുന്നു ഇത്.
