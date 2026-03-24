Published : March 24, 2026 at 12:15 PM IST
ദുബായ്: ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്നും ഇറാന് മിസൈലുകള്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഇറാനുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഇറാന് ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ഹോര്മൂസ് തുറക്കാന് ട്രംപ് നാല്പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറെന്ന അന്ത്യശാസനം നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതില് നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പിന്നാക്കം പോയി. നാല്പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഹോര്മൂസ് തുറന്നില്ലെങ്കില് ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളില് ആക്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തില് നിന്ന് ട്രംപ് പിന്നാക്കം പോയതോടെ എണ്ണവിലയില് ഇടിവുണ്ടാകുകയും ഓഹരി വിപണികള് കരുത്താര്ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇറാനിലും ഗൾഫിലുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാനും നിരവധി മരുഭൂമി രാജ്യങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകുന്ന ജലശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രങ്ങള് തകർക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്. എന്നാല് പ്രഖ്യാപനത്തില് നിന്നുള്ള പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പിന്നോട്ട് പോക്ക് മേഖലയിലെ അസ്വസ്ഥതകള്ക്ക് ഒരു പരിഹാരമാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ആണവ നിലയങ്ങൾ തകർന്നാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം ഇറാനുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താന ഇറാന് തള്ളി. ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാന് വ്യക്തമാക്കി. "അമേരിക്കയുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ല," ഇറാനിയൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. "സാമ്പത്തിക, എണ്ണ വിപണികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുഎസ് വെടിനിർത്തൽ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും ഇസ്രയേൽ ഇറാനെയും ലെബനനെയും ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.. "ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ മൂന്ന് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു.
രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കന് മേഖലയിൽ ആഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേലി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഹിസ്ബുള്ള തീവ്രവാദി സംഘം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ബെയ്റൂട്ടിന്റെ
തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തി. കുവൈറ്റിൽ, വ്യോമ പ്രതിരോധ ഷ്രാപ്പ്നെൽ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ തകർന്നു, മണിക്കൂറുകൾ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈനിൽ മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി, എണ്ണ സമ്പന്നമായ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള 19 ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്റെ സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് എണ്ണവില ബാരലിന് 100 ഡോളറിൽ താഴെയായി. എന്നാൽ ആ ആശ്വാസം ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കായിരുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ വില രാവിലെ വീപ്പയ്ക്ക് 104 ഡോളറായി തിരിച്ചെത്തി, ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇസ്രയേലും യുഎസും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം 40% ത്തിലധികം ഉയർന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനോ ഇല്ലെങ്കില് ഊര്ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നേരിടാനോ ഇറാന് വാഷിങ്ടൺ സമയം തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് സമയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹം ടെഹ്റാന് അനുസരിക്കാൻ അഞ്ച് ദിവസം കൂടി അനുവദിച്ചു.
പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കടലിടുക്കിലൂടെ കുറച്ച് കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ യു.എസ്., ഇസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ടെഹ്റാൻ യു.എസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതിനാൽ, വാഷിങ്ടണിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ നേതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യു.എസും ഇസ്രയേലും തങ്ങളുടെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ഇറാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് മറൈൻ സൈനികരുടെ ഒരു സംഘം ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് സമയപരിധി നീട്ടിയത്, ഇറാന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് അകലെയുള്ളതും രാജ്യത്തിന്റെ എണ്ണ ശൃംഖലയ്ക്ക് നിർണായകവുമായ ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ യുഎസ് ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഒരു ആഴ്ചയിലേറെ മുമ്പ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ദ്വീപിൽ യുഎസ് ബോംബാക്രമണം നടത്തി, അതിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്തു.
പക്ഷേ എണ്ണ- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. യുഎസ് സൈന്യത്തെ ഇറക്കാൻ പോകുന്നതായി തോന്നിയാൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സൈനിക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു ആക്രമണം സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും പ്രദേശത്തെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയപരിധി വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്കന് നാവിക സേനയുടെ വരവോടെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള സൗഫാൻ സെന്റര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
"മുൻകാലങ്ങളിൽ ട്രംപ് ചെയ്തതുപോലെ, ഖാർഗ് ദ്വീപ് ആക്രമിക്കുന്നതിനും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം സൈനികരെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ടാകാം, അതേസമയം അവര് പൂർണ്ണമായും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതുവരെ ചർച്ചകൾ ഒരു മറയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു." എന്നിരുന്നാലും, "ട്രംപ് സജീവമായി ഒരു അവസാനംതേടുന്നുണ്ടാകാം. ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കുമോ എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല" സൗഫാന് സെന്റര് പറയുന്നു.
ഇറാനിലേക്ക് കരസേനയെ അയയ്ക്കാൻ തനിക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ കരസേനയ്ക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിലെ മരണസംഖ്യ 1,500 കവിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിൽ ഇറാനിയൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ഗൾഫ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒരു ഡസനിലധികം സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞത് 13 യുഎസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.