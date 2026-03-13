ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമനേയി കോമയിൽ, കാൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയെന്നും അമേരിക്ക; റിപ്പോർട്ടുകള് തള്ളി ഇറാൻ
പുതിയ നേതാവ് മരണത്തോട് മല്ലിടുകയാണെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Published : March 13, 2026 at 8:51 PM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മൊജ്തബ ഖാമനേയിയ്ക്ക് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റെന്ന അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്ക. വ്യോമാക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 56 വയസുകാരനായ മൊജ്തബ ഖമേനി കോമയിലായെന്നാണ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വാർത്തകള് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു.
ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമായി തുടരുന്നു. ഒരു കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റി എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ 'ദ സൺ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്റെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട പുതിയ നേതാവ് മരണത്തോട് മല്ലിടുകയാണെന്നും ഭരണകൂടത്തെ ഇത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് മറ്റ് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇറാൻ്റെ പുതുതായി നിയമിതനായ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമനേയിയ്ക്ക് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി യുഎസ് വാർ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. മൊജ്തബ ഖാമനേയി അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വിരൂപനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിൻ്റെ വാർത്തകളടക്കം ഇറാൻ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.
ടെഹ്റാനിലെ സിന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതീവ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് മൊജ്തബയുടെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത്. ബോംബാക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറിനും കരളിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും പ്രമുഖ ട്രോമ സർജനുമായ മുഹമ്മദ് റെസ സഫർഗന്ദിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ചികിത്സകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകളുണ്ട്.
ആശുപത്രിയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന വാർത്തകള് പുറത്ത് വരുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് ഭരണ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ മൊജ്തബ ഖമേനിയുടേതെന്ന പേരിൽ ഇന്നലെ ഇറാൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നേതാവ് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത് ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും സൈന്യത്തിനുള്ളിലും വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുമെന്നും ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഐക്യവുമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തെന്നുമാണ് മൊജ്തബ ഖമേനിയുടേതെന്ന പേരിൽ പുറത്ത് വിട്ട പ്രസ്താവനയിലുള്ളത്. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടരുമെന്നും ഈ താവളങ്ങൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
