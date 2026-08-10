സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ പുതിയ പ്രതിനിധിയെ നിയമിച്ച് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ്
എൺപതുകളിൽ നടന്ന ഇറാൻ-ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ സൈനിക കമാൻഡറായിരുന്നു മൊഹ്സിൻ റെസായി
By ANI
Published : August 10, 2026 at 7:28 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള (എസ്എൻഎസ്സി) തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മുൻ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) മേധാവി മൊഹ്സിൻ റെസായിയെ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമേനി നിയമിച്ചു. മുഹമ്മദ് ബാഖിർ സൊൽഖാദറിന് പകരമാണ് പുതിയ നിയമനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി.
എൺപതുകളിൽ നടന്ന ഇറാൻ-ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ (ഇറാനിൽ ഇത് 'വിശുദ്ധ പ്രതിരോധം' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്) സൈനിക കമാൻഡറായിരുന്നു മൊഹ്സിൻ റെസായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ അനുഭവസമ്പത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് സുരക്ഷാ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള നിയമനമെന്ന് മൊജ്തബ ഖാമേനിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്റും ഗാർഡിയൻ കൗൺസിലും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഇറാനിലെ എക്സ്പീഡിയൻസി ഡിസേൺമെൻ്റ് കൗൺസിലിലെ അംഗം കൂടിയാണ് മുൻ ഐആർജിസി മേധാവിയായ റെസായി എന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അലി ലാരിജാനിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് ബാഖിർ സൊൽഖാദർ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്.
പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവ്
സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രതിനിധി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയ മുഹമ്മദ് ബാഖിർ സൊൽഖാദറിനെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവായി മൊജ്തബ ഖാമേനി നിയമിച്ചു. ഇതിനായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക ഉത്തരവിൽ സൊൽഖാദറിൻ്റെ സേവനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ രാപകൽ അധ്വാനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ഖാമേനി വ്യക്തമാക്കി.
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 9, 2026
Dr. Mohsen Rezaee
Considering your valuable experience, I am hereby appointing you, who were one of the first commanders in the triumphant 8-Year Sacred Defense, to be my representative in the Supreme National Security Council.
പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖാമേനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി ഞായറാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖാമേനിയുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. രാജ്യത്തെ സൈനിക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവന ആവശ്യങ്ങൾ, ഇറാനെതിരായ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഭാവി സാധ്യതകളും, സൈനിക വികസനങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ചയായി. ഇതിനുപുറമെ വിഭവങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ, റിയാൽ, വിദേശ നാണയം, ഊർജ ചെലവുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, വിദേശ പങ്കാളികളുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയും ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി പ്രസ് ടിവി വ്യക്തമാക്കി. പ്രസിഡൻ്റായി മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ ചുമതലയേറ്റിട്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്ന് മൊജ്തബ ഖാമേനിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ പിതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് മൊജ്തബ ഖാമേനി ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവായി ചുമതലയേറ്റത്. എന്നാൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രേഖാമൂലമുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്.
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 9, 2026
Dear respected brother, Dr. Mohammad Baqer Zolghadr,
In consideration of your valuable experience, I hereby appoint you to be my Political Advisor.
പിതാവിൻ്റെ താവളത്തിന് നേരെ നടന്ന ആദ്യ ആക്രമണങ്ങളിൽ മൊജ്തബ ഖാമേനിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും മുഖത്തിന് വൈരൂപ്യം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം, മുതിർന്ന ഭരണാധികാരികളുമായി ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അതിനിടെ, ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായെന്നും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നുമുള്ള ഇസ്രയേൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ്റെ അർധ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ മെഹർ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
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മൊജ്തബ ഖാമേനി പൂർണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇറാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള മെഹർ ന്യൂസ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഖാമേനിയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഒളിത്താവളത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.
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