'സമാധാനം പറഞ്ഞ് അണിയറയിൽ ആക്രമണം'; അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ കനത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
ഖാർഗ് ഐലൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പെൻ്റഗൺ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. വ്യാജ വാർത്തകളിലൂടെ എണ്ണ വിപണി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമം. യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ.
By ANI
Published : March 31, 2026 at 10:51 AM IST
ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് സൈനിക ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫ്. അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ പതറില്ലെന്നും ഏത് ആക്രമണത്തിനും ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരുവശത്ത് ചർച്ചകൾക്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മറുവശത്ത് രഹസ്യമായി അധിനിവേശത്തിന് പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ നടപടിയെ ഗാലിബാഫ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നുകാട്ടി
പരസ്യമായി സമാധാന സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അണിയറയിൽ കരയാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുകയുമാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നത്. പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാൻ ജനത അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ശത്രുവിനെക്കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വാർത്തകളായി പ്രചരിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ഗാലിബാഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാനെ ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും. ശത്രുവിനെ ആക്രമണത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ
യുഎസിൻ്റെ പ്രീ-മാർക്കറ്റ് വാർത്ത പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇറാൻ സ്പീക്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധസാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ആഗോള വിപണികളിലൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കാനാണ് ശത്രുക്കളുടെ ബോധപൂർവമുള്ള ശ്രമം. സത്യമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും കരസേനയെ നേരിടാൻ ഇറാൻ സൈന്യം പൂർണസജ്ജമാണ്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അണിയറയിൽ ആക്രമണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സൈനിക സജ്ജീകരണം
മേഖലയിലെ എല്ലാ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ (ഐആർജിസി) നിയമാനുസൃത ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഇറാൻ മടിക്കില്ല. വ്യാജ വാർത്തകളിലൂടെ ആഗോള സാമ്പത്തിക, എണ്ണ വിപണികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നതായും ഗാലിബാഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകത്തിലെ 20 ശതമാനം എണ്ണ നീക്കം നടക്കുന്ന നിർണായക പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. മേഖലയിലെ സാഹചര്യം പഴയപടി ആകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാൻ്റെ പുതിയ ഭരണകൂടം തികഞ്ഞ നിയമാനുസൃതമാണെന്നും അധികാരത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറാനിലെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ഐലൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള തീരദേശങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനും അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെൻ്റഗൺ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മേഖലയിൽ നേരിട്ട് സൈനികരെ ഇറക്കാതെ തന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ അവകാശവാദം. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാൻ്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ.
