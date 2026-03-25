അമേരിക്കയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ മധ്യസ്ഥനായി ഗാലിബാഫ്? ഇറാൻ്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു
ഇറാനിലെ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഗാലിബാഫ് അമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. താൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Published : March 25, 2026 at 11:28 AM IST
ഇറാൻ്റെ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കറാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഗാലിബാഫ് ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തീവ്ര നിലപാടുകാരനായാണ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനോടുള്ള സമീപനം മാറ്റണമെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം ഇറാനിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും 2008ൽ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ദി ടൈംസ് പത്രത്തോട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാനിൽ ആരംഭിച്ച യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുള്ള യുദ്ധം നാലാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ വാഷിങ്ടണുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥനായി 64കാരനായ ഗാലിബാഫിനെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പൈലറ്റും മുൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കമാൻഡറുമായ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 28ലെ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 86കാരനായ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ ഗാലിബാഫിന് എത്രത്തോളം അധികാരമുണ്ടെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. ഖാമേനിയുടെ മകനും ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവുമായ മൊജ്തബയാണ് പരാജയപ്പെട്ട നിരവധി പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുടനീളം ഗാലിബാഫിനെ പിന്തുണച്ചത്. എങ്കിലും ഇറാൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ ഒന്നിലധികം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൊജ്തബ ഖാമേനിയെ ഇതുവരെ പുറത്തുകാണാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്.
ഇറാൻ സർക്കാരിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ അടിച്ചമർത്തിയതിൽ ഗാലിബാഫിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ഭരണകാലയളവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. വെനസ്വേലയുടെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻ്റായ ഡെൽസി റോഡ്രിഗസിൻ്റെ ഇറാനിയൻ പതിപ്പിനെയാകാം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിരയുന്നത്. ജനുവരിയിൽ വെനസ്വേലൻ നേതാവ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ യുഎസ് സൈന്യം പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഡെൽസി അധികാരമേറ്റത്.
പല ഇറാനികൾക്കും ഗാലിബാഫിനോട് വെറുപ്പാണെങ്കിലും നയതന്ത്രജ്ഞർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രായോഗികവാദിയായാണ് കാണുന്നതെന്ന് അനലിസ്റ്റ് മൈക്കൽ റൂബിൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നയതന്ത്രജ്ഞർ പ്രായോഗികതയെ അവസരവാദവുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാലിബാഫ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. അന്തരിച്ച പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി നിഷേധിച്ച പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയോ സമാനമായ ഇടക്കാല നേതൃത്വ പദവിയോ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളായി അദ്ദേഹം ട്രംപിനെ കാണുന്നുവെന്നും റൂബിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോംബാണ് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളെന്ന് ഇറാൻ്റെ അർധ ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസിയായ തസ്നിം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇവർക്ക് ഗാർഡുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇറാൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യവും അനൈക്യവുമുള്ള പ്രതിച്ഛായ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഗാലിബാഫിനെ മധ്യസ്ഥനായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾക്കിടയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചതെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
1961 ഓഗസ്റ്റ് 23ന് വടക്കുകിഴക്കൻ ഇറാനിലെ റസാവി ഖൊറാസാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ടോർഖാബെ നഗരത്തിലാണ് ഗാലിബാഫിൻ്റെ ജനനം. പിതാവ് കടയുടമയായിരുന്നു. 1979ലെ ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവത്തിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഷിയാ പുരോഹിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. തലമുറയിലെ പല ചെറുപ്പക്കാരെയും പോലെ 1980കളിൽ ഇറാഖുമായുള്ള യുദ്ധസമയത്ത് അദ്ദേഹം അർധസൈനിക ഗാർഡിൽ ചേർന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉന്നത പദവികളിലെത്തി. യുദ്ധാനന്തരം ഗാർഡിൻ്റെ നിർമാണ വിഭാഗമായ ഖതം അൽ-അൻബിയയുടെ തലവനായി വർഷങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി.
പൈലറ്റായി പരിശീലനം നേടിയ ഗാലിബാഫ് പിന്നീട് ഗാർഡിൻ്റെ വ്യോമസേന തലവനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ പരിഷ്കരണവാദ പത്രം അടച്ചുപൂട്ടിയതിലും സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ അടിച്ചമർത്തലിലും പ്രതിഷേധിച്ച് 1999ൽ ടെഹ്റാനിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്നു. പരിഷ്കരണവാദിയായ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഖാത്താമിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഗാലിബാഫും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. പ്രകടനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് ഏകപക്ഷീയമായി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ നടന്ന പ്രകടന പരമ്പരകളിൽ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ. അക്രമങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ഇറാൻ്റെ പൊലീസ് മേധാവിയായ അദ്ദേഹം സേനയെ നവീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഗാലിബാഫും ബാസിജ് ഫോഴ്സിലെ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന യോഗത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് പിന്നീട് ചോർന്നിരുന്നു. 2003ൽ പ്രകടനക്കാർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ താൻ ഉത്തരവിട്ടതായും 2009ലെ ഹരിത പ്രസ്ഥാന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച അക്രമങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായും റെക്കോർഡിങ്ങിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. 2017ലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവാദത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ഹസ്സൻ റൂഹാനി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ടെന്ന് റൂഹാനി അന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
2005 മുതൽ 2017 വരെ ടെഹ്റാൻ മേയറായിരുന്ന കാലത്ത് ഗാലിബാഫ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഭാര്യ നടത്തുന്ന ഫൗണ്ടേഷന് വൻതുക സംഭാവന നൽകിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. പദവി ഉപയോഗിച്ച് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തത് തീവ്ര നിലപാടുകാർക്കിടയിൽ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കി. കടുത്ത സൈനികനായ റെസ പഹ്ലവിയെപ്പോലെയാണ് ഗാലിബാഫ് എന്ന് എതിരാളികൾ ആരോപിച്ചു. 2008ൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഈ താരതമ്യം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ താൻ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണെന്നും അതിനെ ഏകാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദിനെജാദിന് പകരക്കാരനായി അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
2005, 2013, 2017, 2024 വർഷങ്ങളിൽ ഗാലിബാഫ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മൊജ്തബ ഖാമേനിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് നയതന്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഗാലിബാഫുമായി മൊജ്തബ വളരെക്കാലമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉപദേഷ്ടാവ്, സാമ്പത്തിക സഹായി എന്നീ നിലകളിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിക്കിലീക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നയതന്ത്ര സന്ദേശങ്ങളിലുണ്ട്. ഖാമേനി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായതോടെ ഗാലിബാഫിൻ്റെ സ്ഥാനം ഗണ്യമായി ഉയർന്നേക്കാം.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാനിന് നൽകിയിരുന്ന 48 മണിക്കൂർ സമയപരിധിയിൽ നിന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പിന്മാറി. യുഎസ് സർക്കാരിനായുള്ള ഇറാൻ്റെ സാധ്യതാ മധ്യസ്ഥനായി ഗാലിബാഫിനെ പരിഗണിച്ചേക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക വിപണികളെ സ്വാധീനിക്കാനും പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുമാണ് വ്യാജവാർത്തകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇറാൻ സർക്കാരിലെ മറ്റ് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലെ ഗാലിബാഫിൻ്റെ പേരും യുഎസ് പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിലില്ല.
ഇസ്രയേൽ ഗാലിബാഫിനെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഗാലിബാഫ് പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഇല്ലാതാകുന്ന ദിവസം വരെ അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകില്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ മധ്യസ്ഥൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തതിന് കാരണമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് അവർ കൊല്ലപ്പെടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്.
