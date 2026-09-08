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കാനഡയ്ക്ക് തന്ത്രപരമായ ആശയക്കുഴപ്പം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇറാൻ

സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാനഡ, തങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ സൈനിക ഇടപെടലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി

Canada Iran sanctions foreign minister Anita Anand IRGC targets oil tankers Strait of Hormuz maritime security
ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മായിൽ ബഗായി (ANI)
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By ANI

Published : September 8, 2026 at 7:35 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണം ഇറാനാണെന്ന കാനഡയുടെ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഇറാൻ. കാനഡയുടേത് തന്ത്രപരമായ ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്നും അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി ആരോപിച്ചു.

സമുദ്രഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാനഡയുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയെയും പരമാധികാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു ബഗായിയുടെ പ്രതികരണം. സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാനഡ, തങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ സൈനിക ഇടപെടലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കാനഡ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 28ന് ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് കാനഡയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും ബഗായി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക ഭീകരതയെയും സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാനഡയുടെ നിലപാട് നയതന്ത്രമല്ലെന്നും അത് ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് കാനഡയ്ക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കാനഡയുടെ വിമർശനം
നേരത്തെ, കനേഡിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അനിത ആനന്ദും ധനമന്ത്രി ഫ്രാൻസ്വ ഫിലിപ്പ് ഷാംപെയ്നും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറാൻ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണി, നിയമവിരുദ്ധമായ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ആഗോള സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും കാനഡ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജി7 രാജ്യങ്ങളുമായും അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ സഖ്യകക്ഷികളുമായും ചേർന്ന് ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും കാനഡ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഇക്കോണോമിക് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരോധങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കാനഡ വ്യക്തമാക്കി. സ്പെഷൽ ഇക്കോണോമിക് മെഷേഴ്സ് ആക്ട്, ജസ്റ്റിസ് ഫോർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് കറപ്റ്റ് ഫോറിൻ ഒഫീഷ്യൽസ് ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം 2010 മുതൽ 492 ഇറാനിയൻ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കാനഡ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ
അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ അനധികൃതമായി സഞ്ചരിച്ച മൂന്ന് എണ്ണ ടാങ്കറുകളും അമേരിക്കയുമായി ബന്ധമുള്ള മൂന്ന് കപ്പലുകളും ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) നാവികസേന ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈന്യം തങ്ങളുടെ മൂന്ന് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശ്രമമാണിതെന്നും ഐആർജിസി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾ അനധികൃത ജലപാതകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഐആർജിസി നാവികസേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്ക-കാനഡ വ്യാപാര തർക്കം
അതേസമയം, അമേരിക്കയും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം വരുന്നത്. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ബിസിനസുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി, അമേരിക്കയുമായി സുസ്ഥിരമായ വ്യാപാര കരാറിലെത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കാനഡയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, താരിഫുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കനേഡിയൻ കമ്പനികളോട് അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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TAGGED:

CANADA IRAN SANCTIONS
FOREIGN MINISTER ANITA ANAND
IRGC TARGETS OIL TANKERS
STRAIT OF HORMUZ MARITIME SECURITY
IRAN CANADA DIPLOMATIC ROW

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