യുഎസ്-ഇറാന് പോര് മുറുകുന്നു; ഇറാനോട് നഷ്ട പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ്
50 വര്ഷത്തിനിടയില് ഇറാന് വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന് യുഎസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന് അമേരിക്കയോട് നഷ്ട പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസിന്റെ പുതിയ നീക്കം.
By ANI
Published : August 11, 2026 at 7:24 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: കഴിഞ്ഞ 50 വര്ഷത്തിനിടയില് ഇറാന് വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ആക്രമണത്തില് നിരവധി പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ട പരിഹാരം നല്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് മാസത്തെ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടെയുണ്ടായ നാഷനഷ്ടങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം നല്കണമെന്ന് ഇറാന് ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇറാന്റെ ആവശ്യം ട്രംപ് നിരസിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായ ചര്ച്ചകളിലൊന്നും നേരത്തെ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോള് നഷ്ട പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'ഇതൊരു രസകരമായ സംഭവമാണെന്നും ഇപ്പോള് താന് ഇറാനില് നിന്നും നഷ്ട പരിഹാരം തേടുകയാണെന്നും' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 'അവരുടെ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങളില് കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്ത ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനും ഇറാനില് നിന്ന് നഷ്ട പരിഹാരം തേടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 വര്ഷത്തിനിടെ ഇറാന് കൊലപ്പെടുത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും നഷ്ട പരിഹാരം നല്കണം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ട പരിഹാരം നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോയെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇനി നടത്താനിരിക്കുന്ന ചര്ച്ചകളില് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാന് താന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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ഹോര്മുസ് തങ്ങളുടെ അധീനതയില്
'ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായും യുഎസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമെ കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ളൂ. നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഹോര്മുസിലെ ഉപരോധം. അതൊരു ഉരുക്ക് മതിലാണ്. തങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നവര്ക്ക് ഹോര്മുസിലൂടെ കടന്ന് പോകാം. ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അതിലൂടെ കടത്തിവിടും. എന്നാല് ആരെയും ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് 100 ശതമാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യുഎസ് നാവിക സേനയാണെന്നും' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാന്
അതേസമയം യുഎസ് ഏര്പ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൈനിക നടപടികള് പൂര്ണമായും പിന്വലിക്കാതെ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാനും അറിയിച്ചു. കപ്പല്പാത സംബന്ധിച്ച് ഒമാനുമായി ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഇസ്മായില് ബാഗായി പറഞ്ഞു. നിലവില് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള് മാത്രമാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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