അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ട് ഇറാൻ; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
ഖേഷം ദ്വീപിലുള്ള സൂസയിലാണ് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. രണ്ട് മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്
Published : November 7, 2026 at 7:04 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഖേഷം ദ്വീപിൽ അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ടതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി. അമേരിക്കയുടെ എംക്യു-1 ഡ്രോൺ ആണ് ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് വെടിവച്ചിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ ഭരണകൂടം അയഡിൻ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി.
ഖേഷം ദ്വീപിലുള്ള സൂസയിലാണ് മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. രണ്ട് മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായാണ് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾ ഇതിനുമുൻപും ഇറാൻ വെടിവച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനും ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻപ് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇറാൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലിലെ സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കുമെന്നും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ഇറാൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി തലവൻ ഇബ്രാഹിം അസീസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി
ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നതാൻസ്, പിക്കാക്സ് മൗണ്ടൻ തുടങ്ങിയ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അയഡിൻ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആണവ വികിരണങ്ങളിൽ നിന്നും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് അയഡിൻ ഗുളികകൾ നൽകുന്നത്. സൈനിക സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഇത്തരം പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഈ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തേക്കാമെന്നും ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അൽ ജസീറയോട് പറഞ്ഞു.
സൈനിക നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങി അമേരിക്ക
ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിർണായക യോഗങ്ങൾ നടന്നതായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നവംബർ ഒൻപതിന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമാവാസി ആയതിനാൽ വെളിച്ചം കുറവായിരിക്കും. ഇത് സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വാഷിങ്ടൺ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സാധ്യമെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ അതിന് നിർബന്ധിതനായേക്കാമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഇറാനിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാഖിൻ്റെ മണ്ണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി ഫാലിഹ് അൽ സെയ്ദി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കണമെന്നും ആക്രമണങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുമാണ് ഇറാഖിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എക്സിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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