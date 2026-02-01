ETV Bharat / international

യുഎസ് ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയെന്ന് ഇറാൻ; സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്, സംഘർഷ സാധ്യത തള്ളാതെ അമേരിക്ക

ഹോർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ​ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന ഇറാൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം.

Iran's security chief Ali Larijani. (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 9:36 AM IST

പാരിസ്: ഇറാൻ-അമേരിക്ക ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അലി ലാരിജാനി. ഹോർമുസ്​ കടലിടുക്കിൽ​ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന ഇറാൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം. ഇറാനുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആഗോള വിപണിയിലേക്കുള്ള എണ്ണയിൽ നാലിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന കപ്പൽപാതയായ ഹോർമുസ്​ കടലിടുക്ക്​ സംഘർഷ സാധ്യതയിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയത്. വെടിക്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിപുലമായ സൈനികാഭ്യാസമാകും ഇവിടെ നടക്കുകയെന്ന്​ ഇറാൻ നാവികസേന അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധകപ്പലുകൾക്ക്​ നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന്​ യുഎസ്​ സെൻട്രൽ കമാൻഡും​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. ഇന്നും നാളെയുമായാണ് സൈനിക അഭ്യാസം. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യങ്ങള്‍ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

ചർച്ചകളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ ഒരുവശത്ത് നടക്കുമ്പോഴും അമേരിക്കയുടെ വമ്പൻ നാവികവ്യൂഹം ഇറാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മോസ്‌കോയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപ് ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഇറാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അമേരിക്കയുടേയോ ഇറാൻ്റെയോ താത്‌പ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്", - എന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെഷേഷ്‌കിയാൻ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്‌ദുൾറഹ്മാൻ അൽ താനി ഇറാനിൽ എത്തുകയും ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ അലി ലാരിജാനിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇറാനിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം അലി ലാരിജാനിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മാരകമായ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങുമെന്നും ട്രംപ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎസ്എസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇറാൻ്റെ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

ഇറാൻ്റെ തീരത്തേയ്‌ക്കുള്ള യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലിൻ്റെ വരവ് ഇറാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ഭയം ഉയർത്തി. യുഎസിൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ യുഎസ് താവളങ്ങളും കപ്പലുകളും എല്ലാം ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ചർച്ചയ്‌ക്ക് ഇരു പക്ഷവും തയാറായത്.

ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനെതിരെയും പൊരുതാൻ ഇറാനിയൻ സൈന്യം പൂർണസന്നദ്ധതയിലാണെന്ന് ഇറാനിയൻ സൈനിക മേധാവി അമീർ ഹതാമിയും അമേരിക്കയ്‌ക്ക് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു. സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (IRGC) ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ലൈവ്-ഫയർ നാവിക അഭ്യാസം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

