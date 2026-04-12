'നയതന്ത്രം തുടരും, ഒരു ചർച്ചകൊണ്ടൊന്നും കരാറിലെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല'; ഇറാൻ-യുഎസ് ചർച്ചയില്‍ ഇറാൻ പ്രതിനിധി

'നയതന്ത്രം തുടരും, ഒരു ചർച്ചകൊണ്ടൊന്നും കരാറിലെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല'; ഇറാൻ-യുഎസ് ചർച്ചയില് ഇറാൻ പ്രതിനിധി
ഇറാനും യുഎസും പല കാര്യങ്ങളിലും ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രമങ്ങള് തുടരുമെന്നും ഇറാൻ പ്രതിനിധി.
Published : April 12, 2026 at 2:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനും യുഎസും തമ്മിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ചർച്ച വിഫലമായെങ്കിലും നയതന്ത്രം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മയില് ബഖായ്യെ ഉദ്ധരിച്ച് തസ്നിം ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരൊറ്റ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു കരാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യാഥാർഥ്യത്തിന് വിരുദ്ധമെന്നും ഇസ്മയില് ബഖായ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനും യുഎസും തമ്മില് ഇസ്ലാമാബാദില് വച്ച് നടന്ന ചർച്ച കരാറില് എത്താതെ അവസാനിച്ചെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചർച്ചയില് ഇറാനും യുഎസും പല കാര്യങ്ങളിലും ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇസ്മയില് ബഖായ് പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ചർച്ച ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതായിരുന്നു എന്നും ഏകദേശം 25 മണിക്കൂർ ചർച്ച നീണ്ടുവെന്നും ബഖായ് പറഞ്ഞു.
'40 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ചർച്ചകള് നടന്നത്. ചർച്ച നടന്നതാകട്ടെ അവിശ്വാസവും സംശയവും നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും. ഒരു ചർച്ച കൊണ്ട് മാത്രം കരാറിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തുടക്കം മുതല് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.' -ഇസ്മയില് ബഖായ് പറഞ്ഞു. 'നയതന്ത്രം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ. യുദ്ധസമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും നയതന്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കണം' -എന്നും ബഖായ് പറഞ്ഞു.
'ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രശ്നം പോലുള്ള ചില പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സങ്കീർണതകളുണ്ട്' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീർണത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ചർച്ചകള് ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും പിന്തുടരണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്, സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ, പാകിസ്ഥാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ് ദാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബഖായ് നന്ദി പറഞ്ഞു. “അവരുടെ ദയാപൂർവമായ ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു, ഇറാനും പാകിസ്ഥാനും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.” -ബഖായ് പറഞ്ഞു.
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനും ആഗോള വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും കാരണമായ യുദ്ധം ഏഴാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും മുഖാമുഖ ചർച്ചകൾ നടന്നത്. രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ദുർബലമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരുന്നു ചർച്ച. ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രില് 12) പുലർച്ചെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘവും പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘവും ആണ് ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയത്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാലും ലെബനനിൽ ഇറാനിയൻ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരായ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളാലും ഭീഷണി നേരിടുന്ന, വെടിനിർത്തൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണ് സംഘം പാകിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് ചർച്ച ചെയ്തത്.
