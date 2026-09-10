ഇറാനിലും സൗദിയിലും തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ; യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
ലോകത്തെ പ്രധാന എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് ഖേഷ്മ് ദ്വീപ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്
By ANI
Published : September 10, 2026 at 7:35 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ തീരദേശ മേഖലകളിലും സൗദി അറേബ്യയിലെ സൈനിക താവളത്തിലുമുൾപ്പെടെ തുടർച്ചയായ സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിലെ ഖേഷ്മ് ദ്വീപ്, സിരിക്, മിനാബ് എന്നീ കൗണ്ടികളിലാണ് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടത്.
സിരിക്, മിനാബ് തീരദേശ മേഖലകളിൽ നിരവധി സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് (ഐആർഐബി) വ്യക്തമാക്കി. ഖേഷ്മിൽ കേട്ട ശബ്ദങ്ങളുടെ ഉറവിടം കടലിൽ നിന്നാണെന്ന് ഹോർമോസ്ഗാൻ ഗവർണറേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ലോകത്തെ പ്രധാന എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് ഖേഷ്മ് ദ്വീപ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇതിന് സമാന്തരമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് ഫഹദ് വ്യോമതാവളത്തിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി അറബ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഐആർഐബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സൗദി നഗരമായ തായിഫിലും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി ഐആർഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങളെങ്കിലും നടന്നതായാണ് സൗദി മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. തായിഫിലെ കിങ് ഫഹദ് വ്യോമതാവളം സൗദിയുടെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.
യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്
അതിനിടെ ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ടെക്സസിലെ ഡാളസിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാഷിങ്ടണിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുവഴി ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാമെന്നുമാണ് ടെഹ്റാൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ദുർബലമായൊരു ഭരണകൂടത്തെ വാഷിങ്ടണിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇറാൻ്റെ ശ്രമം. ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അത് സംഭവിച്ചാൽ ലോകം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പോരാട്ടം പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതാൻ കാരണമെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇറാൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുമോ അതോ സൈനിക നീക്കം തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചർച്ചകൾക്ക് വാഷിങ്ടൺ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇറാനെ വലിയ രീതിയിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നയതന്ത്ര പരിഹാരവും സാധാരണ ആണവ കരാറുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ ആരോപണം തള്ളി ഇറാൻ
അതേസമയം യെമനിലെ ഹൂതികൾ ടെഹ്റാൻ്റെ പകരക്കാരായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ ആരോപണം ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി തള്ളി. ഹൂതികൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും ആരുടെയും നിർദേശങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും ആധിപത്യ നയങ്ങളിലൂടെയും വാഷിങ്ടൺ മേഖലയിൽ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ബഗായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ നുണകൾക്ക് വസ്തുതകളെ മറച്ചുവയ്ക്കാനാകില്ല. അൻസാറുല്ല സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര യെമൻ വിഭാഗമാണ്. യെമനിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അമേരിക്കൻ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ച ബഗായി മേഖലയിൽ യഥാർഥ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഷിങ്ടൺ അവരുടെ സൈനിക ഇടപെടൽ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിലെ അസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ഇടപെടലുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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