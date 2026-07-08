അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും മിസൈലാക്രമണം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അമേരിക്ക തിരിച്ചടിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായാണ് ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തത്.
Published : July 8, 2026 at 11:15 AM IST
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി വർധിച്ചു.
തങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്ന മിസൈലുകളെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബഹ്റൈനും സമാനമായ ആക്രമണം നേരിട്ടു. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള താത്കാലിക സമാധാന കരാറിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുൻപും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അമേരിക്ക തിരിച്ചടിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ ലോക വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ വിൽക്കാൻ ഇറാനുണ്ടായിരുന്ന അനുമതിയും അമേരിക്ക റദ്ദാക്കി. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായാണ് ബഹ്റൈനിലെയും കുവൈറ്റിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തത്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി സമാധാന ചർച്ചകൾ
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക കരാർ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. എന്നാൽ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ (86) സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സമാധാന ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളും ചർച്ചയാകാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. അതിനിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു എന്നിവരെ വധിക്കണമെന്ന് ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഭീഷണിയുടെയും പിടിച്ചുപറിയുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും തങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ തയാറല്ലെന്നും ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഘർ ഖാലിബാഫ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അമേരിക്കൻ തിരിച്ചടി
അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയിൽ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, റഡാറുകൾ, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറുപതിലധികം ചെറുകിട ബോട്ടുകൾ എന്നിവ തകർത്തതായി അമേരിക്കൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. കരാർ ലംഘിച്ചാൽ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നിലവിലെ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതായും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണം നടന്നതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ബന്ദർ അബ്ബാസ്, ഖേഷ്മ്, സിരിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനമായ ബഹ്റൈനിലും അമേരിക്കൻ കരസേനയുടെ താവളമുള്ള കുവൈറ്റിലും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അപായ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ആക്രമണം നടത്തിയതായി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഭീകരരായ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കരാറും ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണയും ലംഘിച്ചതായി റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഹോർമോസ്ഗാൻ, മഹ്ഷഹർ പ്രവിശ്യകളിലെ തീരദേശ താവളങ്ങളിലും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അമേരിക്ക വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായും അവർ ആരോപിച്ചു.
ബഹ്റൈനിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടാമതും അപായ സൈറൺ മുഴങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനവും സമാനമായ രീതിയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണവും അമേരിക്കയുടെ തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തുർക്കിയിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ.
എണ്ണ വിൽപനയ്ക്കുള്ള അനുമതി റദ്ദാക്കി
താത്കാലിക കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ്റെ എണ്ണ വിൽപനയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന അനുമതി അമേരിക്ക റദ്ദാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് എണ്ണ വിൽക്കാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇറാനു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉപരോധമുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ചൈനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതായി ഇറാനെതിരെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഒമാൻ തീരത്തുവച്ച് ആക്രമണത്തിനിരയായ ഒരു എൽഎൻജി ടാങ്കറിന് തീപിടിച്ചതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനാലാണ് ടാങ്കറിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മറ്റ് രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ആളപായമില്ല. ഇവ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു. ആഗോള ഊർജ വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലുകളെല്ലാം ഒമാൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പാതയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മാത്രമേ സുരക്ഷിതമാകൂ എന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്.
ഖത്തറിൻ്റെ അൽ റഖയ്യാത്ത് എന്ന ടാങ്കറിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാജിദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനൊപ്പം സമാധാന ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ഖത്തർ, ആക്രമണത്തിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇറാനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അറുപത് ദിവസത്തേക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് സൗജന്യമായി കടന്നുപോകാൻ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ധാരണയായിരുന്നു. എന്നാൽ കപ്പലുകളുടെ പാത നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും പിന്നീട് ഫീസ് ഈടാക്കണമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം. ഇതിനോട് അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും യോജിക്കുന്നില്ല.
ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ
ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇറാഖിലെ നജഫിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ, ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി ഫലാഹ് അൽ സെയ്ദി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കർബലയിലെ ഇമാം ഹുസൈൻ പള്ളിയിലും പ്രാർഥനകൾ നടക്കും. ഖാമേനിയുടെ മകനും ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവുമായ ആയത്തുല്ല മൊജ്തബ ഖാമേനി ഇതുവരെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വ്യാഴാഴ്ച മശ്ഹദിലെ ഇമാം റെസ പള്ളിയിലാണ് ഖാമേനിയുടെ ഖബറടക്കം നടക്കുക.
Also Read: ഇന്ത്യ-ഇന്തോനേഷ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും; നിർണായക കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും