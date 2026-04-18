"യുറേനിയം ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് പോലെ പവിത്രം, വിട്ട് കൊടുക്കില്ല", ട്രംപിനെ തള്ളി ഇറാൻ
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സമ്മതിച്ചുവെന്നും, സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം സംയുക്തമായി നീക്കം ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പദ്ധതി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം
Published : April 18, 2026 at 6:59 AM IST
ടെഹ്റാൻ: തങ്ങളുടെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സമ്മതിച്ചെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായി നിരാകരിച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അത്തരമൊരു നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായ് പറഞ്ഞു. "സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഇറാനിയൻ മണ്ണ് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പവിത്രമാണ്, അത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരിടത്തേക്കും മാറ്റില്ല," തസ്നിം വാർത്താ ഏജൻസിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ബഗായ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിലേക്ക് യുഎസ് സൈന്യത്തെ അയക്കില്ലെന്ന് സിബിഎസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. "സൈന്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവരോടൊപ്പം അത് (യുറേനിയം) എടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കരാറിൽ എത്തുന്നതിനാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് നല്ലതല്ലേ?" എന്ന് ട്രംപ് ചോദിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം തുടരുമെന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ളയെയും ഹമാസിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നിർത്താൻ ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രസ്താവനകളെയും ബഗായ് വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ വാക്കുകൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും ഇത് അവരുടെ നിരാശയും നിസ്സഹായതയുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മറുഭാഗത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റുകളിൽ നമ്മൾ വീണുപോകരുത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതോ അടയ്ക്കുന്നതോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലല്ല, മറിച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം?
പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യുറേനിയത്തിലെ ഐസോടോപ്പുകളുടെ (പ്രധാനമായും യുറേനിയം-235) അളവ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം) 3% മുതൽ 5% വരെ സമ്പുഷ്ടീകരണം മതിയാകും.
എന്നാൽ 2026-ലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുറേനിയം 60% വരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഏപ്രിലിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഏകദേശം 440 കിലോഗ്രാം 60% സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഇറാന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി (IAEA) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പത്തോളം അണ്വായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സമ്പുഷ്ടീകരണവും IAEA പരിശോധനകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു.
