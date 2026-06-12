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അമേരിക്കയുമായുള്ള ആണവക്കരാർ; ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ധാരണ ഉടനെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

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ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മയിൽ ബഗ്ഹെയ്, യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (ANI)
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By ANI

Published : June 12, 2026 at 9:31 AM IST

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Updated : June 12, 2026 at 10:14 AM IST

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ടെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള നിർണായക കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ഇറാൻ. കരാർ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമൊന്നും ഇതുവരെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെറും തെറ്റാണെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്‌മയിൽ ബഗ്ഹെയ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐആർഎൻഎയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിലാണ് ബഗ്ഹെയ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഖത്തറും പാകിസ്ഥാനും സജീവ മധ്യസ്ഥരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കയുടെ സമീപകാല നടപടികൾ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സമാധാന ചർച്ചകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തുടക്കം മുതൽ ഇറാന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. കരാറിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇതിനകം തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും ട്രംപ് നിരന്തരം നിലപാടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ബഗ്ഹെയ് വിമർശിച്ചു. അതേസമയം ഇറാൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാര വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

കരാർ ഉടൻ ഒപ്പിടുമെന്ന് ട്രംപ്

ഇതിനിടെ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ ധാരണ ഉടനെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫിസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധസാഹചര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ രേഖകളുടെ അന്തിമരൂപീകരണം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാകുമെന്നും യൂറോപ്പിൽ വച്ച് കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് കരാറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായാണ് ഇത്രയും നാളായി നടന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒപ്പിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.

അതുപോലെ ഇറാനിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതിശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രസ്‌താവിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഖാർഗ് ദ്വീപും മറ്റ് എണ്ണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും വെനസ്വേലയിലേതിന് സമാനമായി അവരുടെ എണ്ണ, വാതക വിപണികളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

ഇറാൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നെടുംതൂണായ എണ്ണ കയറ്റുമതി വ്യവസായത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമാണ് ഖാർഗ് ദ്വീപ്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇറാൻ്റെ ഗൾഫ് തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ആദ്യം മുതൽ ദുർബലമായ ഒരു വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ട്.

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അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ടെർമിനലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് അമേരിക്കൻ കരസേനയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പായും വേണ്ടിവരും. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ ടെലിഫോൺ അഭിമുഖത്തിൽ, ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ആശങ്ക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ഇറാൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ സമീപകാല നടപടികൾ കാരണം പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായതായി ബഗ്ഹെയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം ഇറാനുമായുള്ള കരാർ ഒപ്പുവച്ചയുടൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുറക്കുമെന്നും അതോടെ ആഗോള എണ്ണവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എണ്ണവില താഴുമ്പോൾ ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലുടനീളം അതിൻ്റെ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒരു വശത്ത് സമാധാന കരാർ ഒപ്പിടൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും മറുവശത്ത് അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന ഇറാൻ്റെ നിലപാടും അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങളിൽ പുതിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം.

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Last Updated : June 12, 2026 at 10:14 AM IST

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